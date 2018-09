Vasco Rossi entra nel dizionario | scrive la voce ' spericolato' per lo Zingarelli 2019

Davide Rossi/ Il figlio di Vasco diventa tentatore (Temptation Island Vip) : Davide Rossi, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Vasco Rossi sullo Zingarelli 2019 per le definizioni d’autore : “spericolato” è il suo aggettivo : C'è anche la firma di Vasco Rossi sullo Zingarelli 2019 per la rubrica "definizioni d'autore": da qualche anno, infatti, il celebre vocabolario della lingua italiana ha scelto di aggiungere alle classiche definizioni delle sue voci quelle di alcune firme speciali. Si tratta di parole reinterpretate da esponenti autorevoli della cultura e della società italiana, tra cui scrittori, artisti, filosofi, scienziati e campioni di varie discipline ...

Davide Rossi parla di Vasco - figlio e fan orgoglioso ma “procedo per la mia strada” : Davide Rossi parla di Vasco, suo padre. Si dice un figlio orgoglioso e un fan del Blasco nazionale ma vuole proseguire per la propria strada. La musica è ormai un vizio di famiglia: dopo il grande successo di Vasco Rossi, anche suo figlio Davide ha deciso di intraprendere la carriera al fianco delle sette note. Quel cognome è indubbiamente un peso da portare e Davide Rossi spiega di voler procedere per la propria strada, in autonomia. ...

Il nuovo singolo di Vasco Rossi in arrivo a novembre - il rocker in studio di registrazione con Valli e Venieri (foto) : Il nuovo singolo di Vasco Rossi arriverà in radio a novembre, probabilmente ad anticipare l'uscita di un cofanetto col dvd dell'ultimo tour negli stadi, il Vasco NonStopLive 2018. Dopo aver incontrato 70 fortunati iscritti al fanclub in quel di Castellaneta Marina, il suo buen retiro estivo, per parlare di scaletta, concerti e novità in arrivo, il rocker ha voluto mostrare al pubblico anche il ritorno in studio di registrazione. Al tour ...

Anche Vasco Rossi nel video di Irene Grandi per il singolo Benvenuti nel vostro viaggio : Il video di Irene Grandi parte con il botto e un grande ospite d'eccezione: Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha infatti preso parte all'ultima espressione discografica dell'artista toscana, con la quale ha già avuto modo di collaborare. Nel testo della canzone compare il suo nome, mentre fisicamente c'è posto per lui nel videoclip ufficiale che hanno voluto dedicare al singolo inciso con i Pastis. "Benvenuti, ben tornati, ben arrivati. Dopo ...

Irene Grandi : c'è Vasco Rossi nel nuovo singolo 'Benvenuti nel vostro viaggio' - con i Pastis : Ecco, di seguito, le date fino ad oggi annunciate: 19 ottobre - Settimo Torinese, TO, - Festival della Scienza e dell'innovazione c/o Suoneria, Anteprima, 12 novembre - Milano - Teatro Menotti, Prima ...

Eros Ramazzotti : “Non sapevo se fermarmi per sempre - mai geloso di Vasco Rossi” : Eros Ramazzotti intervistato in occasione dell’uscita del suo nuovo disco si racconta: “Non sapevo se continuare o fermarmi per sempre” L’ultimo disco di Eros Ramazzotti si chiama Vita ce n’è ed è il frutto di un lungo lavoro e un altrettanto lungo periodo di riflessione del cantante. Intervistato da Vanity Fair, infatti, Ramazzotti ha dichiarato […] L'articolo Eros Ramazzotti: “Non sapevo se fermarmi ...

Davide Rossi - il figlio di Vasco Rossi con "A morire ci penso domani" : La musica rock ha un nuovo e promettente esponente. Si tratta di Davide Ross i che con il singolo 'A morire ci penso domani' si appresta a debuttare nel panorama musicale di oggi. Un illustre ...

Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani : il figlio di Vasco debutta in radio : Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani. Il figlio di Vasco approda in radio con un brano che sarà disponibile per tutte le radio a partire dal 14 settembre, con un testo scritto da Lorenzo Mastropietro. Il brano è anche l'apripista di un disco che potrebbe arrivare molto presto ma che ancora non ha una data di uscita ufficiale. Queste le parole di Davide Rossi per presentare A morire ci penso domani, nuovo singolo in radio ...

Vasco Rossi : "Come nasce una scaletta perfetta" / Una nuova canzone a novembre e quattro concerti a San Siro : Vasco Rossi ha incontrato alcuni membri del suo fan club ufficiale e ha svelato in anteprima alcune novità sui suoi pRossimi progetti. Nei pRossimi mesi, infatti, uscirà il suo...

Ufficiali 4 concerti di Vasco Rossi a San Siro nel 2019 più uno in Sardegna e nuovo singolo in arrivo : Saranno ben 4 i concerti di Vasco Rossi a San Siro nel 2019, più uno in Sardegna: l'annuncio è arrivato da parte del rocker durante l'annuale raduno con alcuni membri del fan club, 50 fortunati sostenitori che sono stati selezionati per un incontro con il Blasco a Castellaneta Marina. Il 5 settembre, a conclusione di un'estate che l'ha visto protagonista negli stadi con dieci concerti, durante il raduno in Puglia sono stati annunciati ...

Vasco Rossi incontra il Fan Club e svela la scaletta perfetta in vista del tour 2019 negli stadi : Vasco Rossi incontra il Fan Club in occasione del nuovo raduno annuale. Quello del 2018 si è tenuto mercoledì 5 settembre a Castellaneta Marina (TA) e ha visto la presenza del Blasco oltre a 50 fan selezionati preventivamente tra tutti coloro iscritti al Fan Club ufficiale. L'evento, infatti, non era aperto a tutti bensì esclusivamente ad un numero limitato di seguaci del Blasco, fortunati fan estratti a sorte dal Fan Club stesso e dagli ...

Indiscrezioni sui concerti a San Siro nel 2019 - spuntano i nomi di Vasco Rossi e Ligabue : A poche settimane dalla chiusura della stagione, iniziano a trapelare le prime Indiscrezioni sui concerti a San Siro nel 2019. Tra i nomi fatti, anche quello di Vasco Rossi, che dopo la sessione 2018 potrebbe tornare a suonare sul palco dell'arena del calcio per quella che ha già confermato come sua pRossima stagione di concerti. Il rocker di Zocca è solo uno dei grandi artisti che potrebbe tornare a calcare le assi del palco di San Siro, ...