Vanessa Incontrada e il no a Tiberio Timperi | ' Che vuoi | chi sei?' Il clamoroso rifiuto

A Milano sfila lo Slow Living con 'Elena Mirò' disegnata da Vanessa Incontrada : Elena Mirò, brand di Miroglio Fashion, presenta la nuova collezione F/W 2018 , disegnata da Vanessa Incontrada, nel Flagship Store di Milano, in Piazza della Scala, trasformato in un bosco di betulle. ...

Tiberio Timperi confessa a La Vita in Diretta : «Ho chiesto di uscire a Vanessa Incontrada ma...» : Tiberio Timperi confessa il suo interesse per Vanessa Incontrada. Durante un'intervista a La Vita in Diretta il conduttore ha ammesso in passato di aver inVitato a uscire l'attrice che...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai 1 con “Non dirlo al mio capo 2” : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai1 nella seconda stagione della seguitissima commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora ...

Vanessa Incontrada - due di picche a Tiberio Timperi : la confessione in tv : Quando Tiberio Timperi ci ha provato con Vanessa Incontrada: la confessione a La Vita in Diretta Vanessa Incontrada ha rifilato un bel due di picche a Tiberio Timperi. È successo a fine anni Novanta e a raccontarlo è stato il conduttore a La Vita in Diretta. Durante l’intervista con l’italo-spagnola e il collega Lino Guanciale, […] L'articolo Vanessa Incontrada, due di picche a Tiberio Timperi: la confessione in tv proviene da ...

Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada - trame 13 settembre : Il Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 debuttano stasera, 13 settembre, su Rai1, per un totale di sei puntate. La storia riparte dallo studio Vinci, dove avevamo lasciato Enrico in preda al ritorno di Nina, sua moglie, di cui Lisa non sapeva assolutamente nulla. La seconda stagione, la nostra protagonista è ancora lì, a lavorare fianco a fianco con l'uomo di cui è ancora innamorata e con un'altra bugia in serbo. Per diventare socia, è ...

Non dirlo al mio capo 2 - le anticipazioni della serie con Vanessa Incontrada : Nuovi personaggi, nuovi intrighi e ovviamente un nuovo segreto di cui il capo non deve sapere nulla: dal 13 settembre torna su RaiUno la serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, per la regia di ...

Non dirlo al mio capo 2 - Vanessa Incontrada a TvBlog : "Io regina della fiction? Non sarà sempre così. Sanremo? Chissà..." (Video) : Vanessa Incontrada tornerà ad interpretare il ruolo di Lisa Marcelli nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Lisa Marcelli avrà a che fare con l'arrivo in studio di Nina, la moglie di Enrico Vinci, interpretato da Lino Guanciale, e con l'arrivo a casa sua di Aurora, la sorellina di 17 anni, interpretata da Beatrice ...

Non Dirlo al Mio Capo 2 : Vanessa Incontrada pronta a raccontare nuove bugie in prima serata su Rai 1 : Nno Dirlo al Mio Capo 2 - Vanessa Incontrada E’ l’unico ruolo brillante interpretato da Vanessa Incontrada su Rai 1, e per questo si distingue nella seppur vasta rete di madri dalla vita complicata alle quali ha prestato il volto. Il suo nome è Lisa Marcelli ed è la protagonista di Non Dirlo al Mio Capo, di ritorno domani sera con la seconda stagione. Non Dirlo al mio Capo 2: dove eravamo rimasti? La serie LuxVide, che aveva salutato ...