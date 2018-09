Valle Varaita | obiettivi e azioni concrete di quei giovani che vogliono difendere

cuneocronaca

: RT @IdeawebTV: Prima Categoria – Saviglianese e Valle Varaita, vietato abbassare la guardia - _CEMPION_ : RT @IdeawebTV: Prima Categoria – Saviglianese e Valle Varaita, vietato abbassare la guardia - IdeawebTV : Prima Categoria – Saviglianese e Valle Varaita, vietato abbassare la guardia - Igers_Cuneo : Come si può non amare le nostre vallate?! Grazie a @wanderwithartemis - Valle Varaita ???? -

(Di martedì 18 settembre 2018) Si è svolto presso l'ex caserma Mario Musso di Saluzzo, in provincia di Cuneo, l'incontro di presentazione dei risultati del primo MaB Unesco Monviso Youth Camp, che si è tenuto in luglio in...