Uzoma La Rustica | «Qui c’è un gruppo solido | che giocatore Simonetta»

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – Non si ferma la marcia del Ladi mister Daniele Paolini. La squadra capitolina ha infilato la sua terza vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato: dopo Palocco e Virtus Olympia, a cadere sotto i colpi dei capitolini è stata l’insidiosa Vis Sezze sconfitta per 2-0 grazie ai sigilli del solito Alessandro(a bersaglio su rigore procurato da Lucatelli) e da Chidino. Per il centrocampista classe 1999 nato in Italia, ma figlio di padre nigeriano e mamma del Mali, è la prima segnatura assoluta in una prima squadra. «Una bella emozione, la dedico a tutti i miei compagni che mi stanno aiutando a crescere. Contro il Sezze sono subentrato a gara in corso e avevo già sciupato una buona occasione prima di segnare, mentre sul gol il merito è dell’assist che mi ha fatto: non ho mai giocato con uno così forte». L’ex centrocampista della ...