In risposta ai nuoviannunciati dal presidente Usa Trump scatta la rappresaglia della. Pechino, a partire dal 24 settembre, imporrà nuove tariffe commerciali su beni "made in Usa" per 60 miliardi di dollari. E contro gli ultimiUsa, ha deciso di ricorrere all'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Intanto Trump si dice aperto ai colloqui con lae aggiunge che forse si arriverà ad un accordo. Ma avverte: Pechino non può approfittarsi degli Usa.(Di martedì 18 settembre 2018)