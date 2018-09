SEAN PENN CONTRO #METOO : "DIVIDE GLI Uomini DALLE DONNE"/ L'attore : "Violenze? Spesso accuse infondate" : SEAN PENN CONTRO #METOO: "Divide gli UOMINI DALLE donne". L'attore si scaglia CONTRO il movimento nato dopo lo scandalo Weinstein:"Violenze? accuse Spesso infondate".(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:39:00 GMT)

IDA E RICCARDO SI SONO LASCIATI / Uomini e Donne - lite dietro le quinte : triste epilogo in studio (Trono Over) : Ida Platano e RICCARDO Guarnieri si SONO LASCIATI. Oggi tornano in studio a Uomini e Donne e confermano la rottura. La dedica di Gemma Galgani su Instagram(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Uomini e Donne - trono classico : Sara Affi Fella ha preso in giro tutti? : Sara Affi Fella non è più single: l’ex tronista di Uomini e Donne ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato, Vittorio Parigini, calciatore del Torino. Sara finalmente è uscita allo scoperto dopo mesi di silenzio. L’ex tronista è stata ospite nella prima puntata del trono classico ed ha avuto un duro confronto con Luigi Mastroianni, ex fidanzato e nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. La loro relazione è stata molto ...

Giorgio Manetti abbandona Uomini e Donne : Il protagonista del trono over Giorgio Manetti di “Uomini e Donne” spiega perché ha lasciato la trasmissione. A dargli fastidio l’atteggiamento di un opinionista Gianni Sperti e la “cattiveria” che si respirava in durante il programma. Manetti si dice molto deluso: “La gente a casa mi ha capito, in trasmissione invece si era creato un clima per me incomprensibile e di malafede. Uno degli opinionisti all’improvviso è diventato astioso e acido nei ...

Uomini e donne - puntata 18 settembre 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e donne, puntata 18 settembre 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 18 settembre 2018 14:47.

Gemma Galgani e Rocco / Video - ballo romantico a Uomini e Donne : Tina Cipollari stuzzica ma... : Gemma Galgani e Rocco, ballo romantico nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari stuzzica ma le cose prenderanno una brutta piega prossimamente...(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini di Uomini e Donne escono allo scoperto - su Leggo.it : le foto di loro due a Ponte Milvio : Ora c'è la conferma. Non si nascondano più, anzi si espongono in pubblico. Parliamo di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini che questa mattina abbiamo paparazzati a Ponte...

Nino Castanotto torna a Uomini e donne/ "Anna Tedesco il passato" - per lui le scuse di Gianni Sperti : Nino Castanotto è sicuramente uno dei cavalieri che più ha fatto discutere il pubblico di Uomini e donne in questi anni dentro e fuori dallo studio, cosa farà adesso?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:05:00 GMT)

Uomini e Donne - le anticipazioni di martedì 18 settembre : tra Ida e Riccardo spunta Barbara De Santi : Oggi la seconda parte del trono over. La dama mantovana diventa subito il terzo incomodo, il ritorno di Nino Castanotto.

“Ho contattato Riccardo”. Uomini e Donne - apriti cielo! E Ida non la prende bene… : Ci mancava solo ‘lei’. Ida e Riccardo, le cose si mettono sempre peggio al trono over di Uomini e Donne. In realtà tra loro sarebbe finita, ma Maria De Filippi ha rivoluto entrambi nei rispettivi parterre e così è stato. La Platano e Guarnieri sono tornati indietro nel tempo, a ricoprire cioè i ruoli di mesi e mesi fa, quando li abbiamo conosciuti per la prima volta: lei dama, lui cavaliere. Ma come abbiamo visto nella puntata ...

Uomini e Donne over : BARBARA DE SANTI e GEMMA - lo scontro si riaccende : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 17 settembre 2018 e dedicata al trono over, il pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi ha assistito al ritorno di BARBARA De SANTI, ex dama del parterre femminile e “nemica” della storica GEMMA Galgani. Oltre a dichiarare di aver chiuso la sua ultima storia (durata circa due anni), BARBARA ha rinnovato il suo astio verso GEMMA e, con fare ironico, le ha chiesto ...

