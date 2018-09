Uomini e Donne Pioggia di critiche per Mara Fasone | la differenza con gli

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri avvistato alla stazione di Brescia con una valigia : La love story tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nata a 'Uomini e Donne over' nella scorsa stagione televisiva e messa a dura prova a 'Temptation Island' nell'estate appena passata, sembrava essere giunta al capolinea dopo le anticipazioni relative alla registrazione del trono over, puntata che sarà trasmessa su Canale 5 la prossima settimana. Ida e Riccardo in quell'occasione hanno affermato di essersi lasciati definitivamente. La dama ha ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani perde le staffe dopo le accuse di Barbara De Santis : dopo tre anni di assenza è tornata nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 17 settembre, Barbara De Santis e la tensione è già alle stelle specialmente con la sua rivale Gemma Galgani . dopo l'...

Uomini e Donne - Barbara De Santis : 'Ho interesse per Riccardo Guarnieri'. Ida va su tutte le furie : Il ritorno di Barbara De Santis , dopo 3 anni di assenza, nello studio di Uomini e Donne si è fatto decisamente sentire. Oltre agli scontri con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, la De Santis dovrà ...

Uomini e donne : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi il 7 giugno 2019 a Gaeta : Fiori d'arancio per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: i due si sposeranno a Gaeta il 7 giugno 2019.L'annuncio è avvenuto in diretta durante la puntata di lunedì di Pomeriggio 5, il contenitore condotto da Barbara d'Urso."Ci sposiamo il 7 giugno 2019. Lo facciamo a Gaeta, al mare di venerdì e di sera", è stato l'annuncio ufficiale della coppia, con la conduttrice che ha accennato alla possibilità di trasmettere la cerimonia di nozze in ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 settembre 2018 : Barbara De Santi ci prova con Riccardo Guarnieri! : Battibecchi e colpi di scena. Ecco che cosa accadrà nella seconda Puntata Uomini e Donne Over. Ida Platano smaschera Barbara De Santi: ci ha provato con Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne: David preferisce Pamela a Valentina! Maria De Filippi cerca di fare da paciere tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. Gianni e Tina però continuano a creare discussioni. La conduttrice poi dà la parola a David il quale era già seduto al centro studio, ma i ...

Uomini e donne - il nuovo amore di Sara Affi Fella è Vittorio Parigini : Con i versi di Solo te e me di GionnyScandal, Vittorio Parigini svela sui social la sua relazione con la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella. Il calciatore del Torino e della Nazionale condivide un loro scatto e le seguenti parole in musica: “Solo te e me dall’inizio soli contro il mondo e non me ne frega se se parlano di te, solo io ti conosco in fondo e ti raggiungerei anche giù all’inferno in mezzo a una tempesta ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini di Uomini e Donne escono allo scoperto - su Leggo.it : le foto di loro due a Ponte Milvio : Ora c'è la conferma. Non si nascondano più, anzi si espongono in pubblico. Parliamo di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini che questa mattina abbiamo paparazzati a Ponte...

Giorgio Manetti lascia 'Uomini e Donne' : 'Clima di malafede. Attaccato ogni volta che aprivo bocca' : Giorgio Manetti , protagonista del Trono Over di ' Uomini e donne ' spiega perché ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. A dargli fastidio l'atteggiamento di un opinionista, Gianni Sperti, e ...

Giorgio Manetti : lontano Uomini e Donne apre un'azienda di organizzazione eventi : La nuova vita di Giorgio Manetti, il "Gabbiano" del trono Over di Uomini e Donne, riparte da un'azienda di organizzazione eventi. "Oggi ha inizio il Giorgio Manetti Lifestyle (c'è già un sito, ndr). GML è la sigla del mio nuovo progetto: sembra la marca di una auto ma non lo è", ha detto in una conferenza stampa trasmessa in diretta su Facebook. La nuova agenzia, si legge sul sito, "si occupa principalmente di organizzare eventi, sia ...

Uomini e Donne - il duro sfogo di Gemma : “Adesso basta - sono stanca!” [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La protagonista è stata ovviamente Gemma Galgani, una delle dame storiche del programma in quanto è sempre rimasta in studio fin dall’inizio della trasmissione. La torinese sta conoscendo Rocco, cavaliere giunto nella prima puntata della nuova edizione per conoscerla. La loro storia, però, sembra non prendere il volo e Gemma si è lamentata per il mancato ...