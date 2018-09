Uno sgabello “alla Bonucci” per Douglas Costa? Allegri chiarisce le proprie intenzioni

sportfair

(Di martedì 18 settembre 2018)è stato punito dal giudice sportivo con ben 4 giornate di squalifica per lo sputo a Di Francesco in Juve-Sassuolo “Perc’è unoin tribuna o una maglia da titolare? Non c’è uno. Devo dire che domenica è successo un episodio spiacevole che ha sorpreso tutti, anche lui perché non è da lui. Ha chiesto scusa, pagherà con la quattro giornate di squalifica e dimostrerà che quello è un caso isolato con il fair play che è sempre stato un punto forte in campo oltre alle sue qualità. Domani deciderò se farlo giocare o andare in panchina ma sarà solo una scelta tecnica. Dispiace perché non è stato un bell’esempio per chi l’ha visto, ma il primo a essere deluso a fine partita è stato lui”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, tornando sull’episodio che ha visto coinvolto...