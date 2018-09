Unicef-Oms | Ogni 5 secondi muore un bambino

L’allarme di Unicef e Oms : ogni 5 secondi muore un bambino nel mondo - spesso per cause prevenibili : Sono state pubblicate le nuove stime sulla mortalità, divulgate dall’Unicef, dall’OMS e dalla Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo della Banca Mondiale: è emerso che nel 2017 nel mondo sono morti circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni – uno ogni 5 secondi – spesso per cause prevenibili. La maggior parte di questi decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, e per circa la metà hanno ...

Unicef-Oms : 570 milioni di bambini senz’acqua potabile a scuola : Un rapporto dell’Unicef e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diffuso in occasione della settimana mondiale dell’acqua in corso a Stoccolma, ha rilevato che almeno 570 milioni di bambini frequentano scuole dove non c’è acqua potabile, e oltre 620 milioni non hanno accesso a servizi igienici. Il report ha evidenziato che su scala globale il 31% delle scuole non è raggiunto da acqua pulita, e nel 34% mancano i bagni ...

Salute - Unicef-Oms : 3 bimbi su 5 non vengono allattati nella prima ora di vita : Circa 78 milioni di bambini (3 su 5) non vengono allattati nella prima ora di vita, essendo così esposti a un rischio più alto di morte e malattie e avendo meno probabilità di continuare ad essere allattati: lo ha evidenziato il nuovo rapporto dell’Unicef e dell’Oms ‘Capture the Moment‘ (Cogli l’attimo), secondo cui i tassi di allattamento nella prima ora dopo la nascita sono più alti in Africa Orientale e Meridionale (65%) e più ...