Ilungherese ha votato una risoluzione, su iniziativa del gruppo Fidesz (partito di Orban), cheil rapporto e il voto dell'Euroche ha condannato le violazioni dello stato di diritto in. La risoluzione,adottata con i voti della maggioranza governativa contro tutti gli altri, invita il governo a "non cedere al ricatto" e are "le accuse ingiuste contro l'". Nel testo si sostiene che ilUe ha condannato le decisioni ungheresi "violando la sovranità di un Paese".(Di martedì 18 settembre 2018)