Under 21 | l’amichevole Italia-Turchia si giocherà allo Stadio Menti di Vicenza

(Di martedì 18 settembre 2018) Si tratterà del quarto impegno stagionale per la squadra del ct Di Biagio, che quattro giorni prima affronterà il Belgio al Friuli Lo‘Romeo’ diospiterà lunedì 15 ottobre (ore 18.30) l’amichevole tra la Nazionale21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli azzurrini, un match che sarà preceduto dall’amichevole con il Belgio in programma giovedì 11 ottobre (ore 18.30)‘Friuli’ di Udine. Ripartirà quindi da Udine ela marcia dell’verso l’Europeo che l’ospiterà insieme a San Marino: dopo la sconfitta per 3-0 con la Slovacchia subita a Dunajska Streda lo scorso 6 settembre, la squadra di Luigi Di Biagio è tornata a cogliere un successo che mancava da quasi sei mesi battendo 3-1 l’Albania nell’amichevole disputata l’11 settembre alla ...