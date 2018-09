“Una storia senza nome” | l’intensità di Micaela Ramazzotti per una dedica d’amore al

dilei

(Di martedì 18 settembre 2018) I legami tra cinema e realtà, tra immaginazione e realizzazione, tra scrittura e vissuto. Un quadro rubato, il crimine perfetto, i legami tra arte, politica e Mafia. Una commedia che diventa noir per poi tornare dramma, film sull’amore e sui legami famigliare. Nel nuovo film di Roberto Andò, Unanome, distribuito da 01 Distribution, al cinema dal 20 settembre, c’è dentro tutto, perché il suo è unaal Cinema, alla sua capacità di racchiudere il reale e andare oltre, di investigare la realtà e trascenderla. Come nelle commedia all’italiana degli anni ’60, in cui nel comico irrompeva la tragedia, il sociale. Come nei migliori film di Mario Monicelli, cui non a caso nel film Roberto Andò fa un bellissimo omaggio, facendo recitare ad Alessandro Gassmann le stesse battute del padre Vittorio ne La Grande Guerra (“Mi te disi proprio un bel nient, ...