Una Pallottola nel Cuore 3 seconda puntata | trama e anticipazioni 18 settembre

Una Pallottola nel cuore 3 - anticipazioni : parte la caccia all’uomo : Dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio, arriva martedì 18 settembre alle 21.25 su Rai1 un nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction “Una pallottola nel cuore”. Ad un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda stagione, Gigi Proietti torna nel ruolo di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ora che ...

Una Pallottola nel cuore 3 Anticipazioni : stasera la seconda puntata della fiction con Gigi Proietti : Dopo il riscontro ottenuto dal primo appuntamento torna su Rai 1 con la seconda puntata della terza stagione, la fiction noir con Gigi Proietti.

Programmi TV di stasera - martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip o Una Pallottola nel Cuore 3? : Una Pallottola nel Cuore 3 Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 – Seconda Puntata - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2017, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Prodotta in Italia. Il passato che non passa: L’omicidio di Enrico è un colpo tremendo per tutti, in particolar modo per sua figlia Francesca, affezionatissima al padre. Anche Maddalena, che con Enrico in passato aveva avuto una relazione, non riesce a darsi ...

Una Pallottola nel cuore 3 : seconda puntata - anticipazioni 18 settembre : Una pallottola nel cuore 3 seconda puntata – Rai 1 accoglierà nella sua prima serata di oggi, 18 settembre 2018, il nuovo appuntamento con la fiction italiana. Le anticipazioni di Una pallottola nel cuore 3 vedranno Bruno e la Polizia lavorare fianco a fianco per scoprire qualcosa di più sulla morte di Enrico. Una pallottola nel cuore 3 seconda puntata, anticipazioni: chi ha ucciso Enrico? Scoprire il colpevole del delitto di Enrico sarà ...

Una Pallottola NEL CUORE 3/ Anticipazioni 18 settembre : chi ha ucciso Enrico? Caccia all’uomo : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni seconda puntata 18 settembre: Bruno Palmieri e Maddalena alle prese con le indagini sull'omicidio di Enrico.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Una Pallottola nel cuore 3 - anticipazioni seconda puntata : Non si darà pace fino a quando non avrà scoperto l'assassino di Enrico (Giovanni Scifoni), il protagonista di Una pallottola nel cuore 3. Nella seconda puntata, in onda questa sera, 18 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, Bruno (Gigi Proietti) dà il via alle indagini.Una pallottola nel cuore 3, anticipazioni seconda puntata La morte di Enrico ha sconvolto tutti, non solo sua figlia Francesca (Blu Yoshimi), ma anche Maddalena (Francesca ...

Una Pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottoa nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. sembra ...

"Una Pallottola nel cuore 3" - le anticipazioni della seconda puntata : Martedì 18 settembre, alle 21:25 su Rai 1, un nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction con Gigi Proietti

Una Pallottola nel cuore 3 - Gigi Proietti giornalista-detective torna con una nuova stagione : torna e si rinnova Una pallottola nel cuore, la fiction con Gigi Proietti giunta alla terza serie, da martedì 11 settembre in onda su Rai1 in prima serata a un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda. In sede di presentazione della serie, Proietti, il regista, la direttrice di Rai Fiction e il direttore di Rai1 hanno parlato delle novità di questa stagione, sempre generalista ma con una netta spinta verso il pubblico più ...

Ascolti tv - oltre 4.3 milioni di telespettatori per l’esordio di Una Pallottola nel cuore 3 : Il ritorno su Rai1 di Una pallottola nel cuore 3, con Gigi Proietti, vince la gara agli Ascolti dell’11 settembre con una media di 4.310.000 telespettatori pari al 20.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, per il gruppo 4 della Lega A sono scesi in campo allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche, i padroni di casa della Spagna contro i vice-campioni del mondo della Croazia. Il match per la Uefa Nations League ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

Ascolti tv ieri - Una Pallottola nel cuore 3. Ecco com’è andata | Dati Auditel 11 settembre 2018 : I palinsesti tornano a popolarsi di attesissimi programmi tv. Ecco una delle prime attesissime sfide della nuova stagione per quanto riguarda i Dati Auditel. Secondo gli Ascolti tv di ieri, martedì 11 settembre 2018, chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Sull’ammiraglia Rai è andata in onda la prima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3 con protagonista Gigi Proietti. Sull’ammiraglia avversaria, invece, un nuovo match per la ...