Una nuova compagnia aerea low cost porta 5 mila posti di lavoro

Perché l'Egitto avrà Una nuova capitale : Per il governo egiziano sarà "più grande, bella e nuova" di qualsiasi altra metropoli al mondo. Per ora non ha nome, ma c'è già chi la chiama "Sisi City"

RLab - Una nuova generazione di supertelescopi : Infine, per 'La scienza in classe', Anna Maria Liguori racconterà il progetto di difesa del tratto di costa davanti all'Oasi Wwf di Macchiagrande, nella riserva del litorale romano: gli studenti del ...

Annunciata Una nuova data di J-Ax al Fabrique di Milano - raggiunta quota 9 : biglietti in prevendita : La nuova data di J-Ax al Fabrique è finalmente ufficiale. Dopo gli 8 sold out dei primi appuntamenti di ottobre, il rapper sarà ancora a Milano per la data dell'8 novembre, con la quale continuerà la lunga serie di concerti che ha organizzato per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Sul palco anche Dj Jad degli Articolo 31, con il quale Ax ripercorrerà i primi 10 anni di gloria nei quali è arrivato al successo con l'inconfondibile ...

@gucci beauty : l'account instagram che offre Una nuova visione della bellezza : ... come labbra rosse e capelli afro, diverse pratiche cosmetiche diffuse nel mondo, sottolineando il modo unico in cui ogni artista ha catturato dettagli come pelle e occhi. Le opere d'arte vogliono ...

Vinyl - ecco Una nuova rivista per gli amanti dei 33 giri : Il fascino del vinile non finisce mai. Anzi più passa il tempo e più cresce. Lo dicono i dati delle vendite. Lo dicono gli artisti stessi che sempre più spesso scelgono edizioni speciali proprio per ...

Zaytsev ci riprova : lancia Una nuova sfida a Cristiano Ronaldo : È il personaggio del momento Ivan Zaytsev, stella dei Mondiali di pallavolo, che sta trascinando con la sua forza esplosiva la nazionale azzurra alla caccia del titolo iridato.Lo zar rilancia la sfida a Cristiano Ronaldo. Il confronto tra i due era stato già proposto nello scorso luglio dal Comitato Regionale Lazio della Fipav e accolto con entusiasmo dall'opposto azzurro, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da Cristiano Ronaldo.Questa volta ...

Una nuova arma in Fortnite curerà gli utenti? Feedback dai fan per Epic Games : Come la community avrà ormai avuto modo di constatare, Fortnite è un titolo in costante e dinamica evoluzione: tanti sono gli aspetti tenuti sempre sotto stretto controllo da parte di Epic Games, il team che ha permesso al Battle Royale di divenire il punto di riferimento assoluto per il genere e uno dei punti di riferimento per quanto concerne il mercato videoludico. Ovviamente tantissima importanza la rivestono i cambiamenti che, a frequenza ...

Coca-Cola lavora per produrre Una nuova bevanda alla cannabis - : Il gruppo di Atlanta conferma di lavorare a una bibita che avrà tra gli ingredienti il cannabidiolo, Cbd,: una sostanza non psicotropa. Pronta un'alleanza con la canadese Aurora cannabis

Arriva Una nuova stangata di Trump : dazi per 200 miliardi contro la Cina : Donald Trump stavolta sembra davvero pronto a passare dalle parole ai fatti e a imporre nuovi dazi sul 'Made in China' per un valore di 200 miliardi di dollari. La decisione, ampiamente anticipata dai media, è stata di fatto confermata dal consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che parla di "annunci in arrivo" e di un presidente americano molto insoddisfatto di come vanno i negoziati con Pechino. E la Cina non resta a ...

Coca Cola alla Cannabis - il colosso delle bevande pensa ad Una nuova bibita : Il gruppo Usa avrebbe messo gli occhi sul Canada e nel dettaglio su una società canadese specializzata nel settore, per realizzare una bevanda alla Cannabis. Si tratterebbe in pratica di bibite con all’interno il cannabidiolo, ovvero il componente chimico non psicoattivo estratto dalle foglie di Cannabis sativa.Continua a leggere

Winamp - sbuca online Una nuova beta dopo anni di silenzio : (foto: Winamp) Chi frequenta la Rete da qualche tempo ricorderà sicuramente Winamp, uno dei più amati lettori musicali, nato nel 1997 e diventato un fenomeno a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del millennio. Il software è ancora in uso presso un pubblico di affezionati ma il suo sviluppo è stato abbandonato da anni — o almeno così sembrava fino a poche ore fa. In questi giorni in effetti è emersa online una versione beta ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è Una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Shameless 9 spinge Frank in politica : Una nuova rinascita per lui e per i Gallagher? : Un altro episodio di ordinaria follia per Shameless 9 che sembra pronta ad un nuovo "Gallagher che lascia la base", ma di chi si tratterà? Da una parte c'è Fiona che, con qualche soldo in tasca, sembra pronta a rilanciarsi in affari partendo da un casa di riposo mentre dall'altra c'è Ian. A quanto pare il giovane non sembra molto felice quando gli viene comunicato che lascerà il carcere soprattutto adesso che era in procinto di far rigare dritto ...

