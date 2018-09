Una nuova arma in Fortnite curerà gli utenti? Feedback dai fan per Epic Games

Coca-Cola lavora per produrre Una nuova bevanda alla cannabis - : Il gruppo di Atlanta conferma di lavorare a una bibita che avrà tra gli ingredienti il cannabidiolo, Cbd,: una sostanza non psicotropa. Pronta un'alleanza con la canadese Aurora cannabis

Arriva Una nuova stangata di Trump : dazi per 200 miliardi contro la Cina : Donald Trump stavolta sembra davvero pronto a passare dalle parole ai fatti e a imporre nuovi dazi sul 'Made in China' per un valore di 200 miliardi di dollari. La decisione, ampiamente anticipata dai media, è stata di fatto confermata dal consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che parla di "annunci in arrivo" e di un presidente americano molto insoddisfatto di come vanno i negoziati con Pechino. E la Cina non resta a ...

Coca Cola alla Cannabis - il colosso delle bevande pensa ad Una nuova bibita : Il gruppo Usa avrebbe messo gli occhi sul Canada e nel dettaglio su una società canadese specializzata nel settore, per realizzare una bevanda alla Cannabis. Si tratterebbe in pratica di bibite con all’interno il cannabidiolo, ovvero il componente chimico non psicoattivo estratto dalle foglie di Cannabis sativa.Continua a leggere

Winamp - sbuca online Una nuova beta dopo anni di silenzio : (foto: Winamp) Chi frequenta la Rete da qualche tempo ricorderà sicuramente Winamp, uno dei più amati lettori musicali, nato nel 1997 e diventato un fenomeno a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del millennio. Il software è ancora in uso presso un pubblico di affezionati ma il suo sviluppo è stato abbandonato da anni — o almeno così sembrava fino a poche ore fa. In questi giorni in effetti è emersa online una versione beta ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è Una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Shameless 9 spinge Frank in politica : Una nuova rinascita per lui e per i Gallagher? : Un altro episodio di ordinaria follia per Shameless 9 che sembra pronta ad un nuovo "Gallagher che lascia la base", ma di chi si tratterà? Da una parte c'è Fiona che, con qualche soldo in tasca, sembra pronta a rilanciarsi in affari partendo da un casa di riposo mentre dall'altra c'è Ian. A quanto pare il giovane non sembra molto felice quando gli viene comunicato che lascerà il carcere soprattutto adesso che era in procinto di far rigare dritto ...

LA VITA PROMESSA/ Anticipazioni seconda puntata e diretta 16 Settembre : Una nuova vita per Carmela : La vita PROMESSA, Anticipazioni seconda puntata 17 Settembre e diretta prima puntata: la famiglia di Carmela lascia la Sicilia per partire alla volta degli Stati Uniti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:19:00 GMT)

Grande Fratello Vip ecco il nome di Una nuova concorrente… : Una nuova concorrente probabilmente entrerà nel cast del Grande Fratello VIP Nella Casa del Grande Fratello Vip spunta il nome di un’ altra probabile concorrente: Taylor Mega, fidanzata di Briatore. (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO QUI) Attualmente il ricco imprenditore è legato alla giovane modella 25 enne con 44 anni in meno, famosa in tutto il mondo. Dopo Francesco Monte anche la partecipazione di Taylor sembrerebbe aver avuto la sua ufficialità. ...

Der Standard : in Una nuova Guerra fredda la Cina subirà il destino dell'Unione Sovietica - : Sondaggio: la Cina è partner o concorrente? La prima conclusione dal crollo il Consiglio cinese l'ha seriamente presa in considerazione: per garantire la legittimità politica è importante l'elevata ...

Dall'America Una nuova cura per l'autismo : i Google Glass : Una nuova cura per l'autismo arriva Dall'America ed è tecnologica, sono i Google Glass . Da innovazione fenomenale a flop: la storia dei Google Glass, gli occhiali tech che avrebbero dovuto diventare ...

Bolt - Una mega villa da quasi 2 milioni per la nuova avventura in Australia : FOTOGALLERY : L'atleta giamaicano ha da poco intrapreso la sua nuova carriera da calciatore nell'A-League Australiana con la maglia dei Mariners. L'uomo più veloce al mondo non vuole farsi mancare niente in questa esperienza e sarebbe in procinto di affittare una mega villa all'interno degli esclusivi appartamenti Araluen di Point Frederick, localizzati a nord di ...