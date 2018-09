Una frase sui social | poi la tragedia Addio a Denise | 25 anni spezzati in un attimo

Pd - Ascani : “Calenda dice che partito merita estinzione? E’ Una frase offensiva - una cosa brutta per la nostra comunità” : “Calenda dice che un Pd così merita l’estinzione e che serve uno psichiatra come segretario? Lui si è iscritto meritoriamente al Pd, dopo le elezioni. E da quel momento ha cercato a modo suo di smuovere le acque, però dire che il Pd merita l’estinzione è un po’ offensivo, è una cosa brutta non per i dirigenti, per chi ha fatto degli errori, per me o per Renzi, ma per la comunità”. Così, a L’Aria che Tira (La7), la deputata Pd, Anna Ascani, ...

“Lo ha detto davvero?”. A Meghan sfugge Una frase inequivocabile - imbarazzo totale : Un periodo pieno di tenerezze e piccoli gesti che fanno clamore quello che stanno vivendo la sempre bellissima Meghan Markle e Harry d’Inghilterra. Soltanto pochi giorni fa i due erano balzati agli onori delle cronache per la decisione di adottare un cane, un bel labrador che era arrivato a colorare ulteriormente le giornate insieme. Prima di entrare a far parte della famiglia reale, d’altronde, la modella viveva con quelli ...

Figli gay - polemiche per Una frase del Papa : “Da bambini si può provare con la psichiatria” : polemiche per una frase di Papa Francesco pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dall’Irlanda. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore con un Figlio gay, nell'ambito di un discorso ampio in cui ha parlato anche di accoglienza, Bergoglio ha affermato: “Se si manifesta da bambini, ci sono tante cosa da fare con la psichiatria”.Continua a leggere

'Il crollo di ponte Morandi? Una favoletta'. La frase agghiacciante sul famoso sito : , Continua a leggere dopo la foto, D'altronde quello delle grandi opere è uno dei punti sui quali si sta concentrando la polemica politica in queste ultime settimane. Proprio il ministro dei ...

“Il crollo di ponte Morandi? Una favoletta”. La frase agghiacciante sul famoso sito : C’è una polemica che sta infiammando il web in queste ore drammatiche, quelle che fanno seguito al terribile crollo avvenuto a Genova dopo il cedimento di ponte Morandi. Un bilancio terribile, che recita al momento 35 morti ma che potrebbe aggravarsi ulteriormente col passare delle ore, considerando che la protezione civile ha parlato di alcuni dispersi dei quali al momento non si hanno notizie certe. E mentre il paese piange le ...

Allenamenti - poker e Playstation : Bruno Fernandes svela i segreti di Cristiano Ronaldo : “c’è Una frase che con lui è vietato dire…” : Bruno Fernandes ha svelato i segreti di Cristiano Ronaldo: dagli Allenamenti ai giochi durante il ritiro, CR7 è un ragazzo normale ma con lui non si deve mai pronunciare una frase in particolare… Cristiano Ronaldo, 5 volte Pallone d’Oro, altrettante Champions League in una bacheca colma di trofei. Ma anche fidanzate bellissime, un look da sex simbol e un conto in banca pazzesco. Insomma il prototito della superstar. Eppure vi ...

Nayt contro Mike Highsnob : basta Una frase a Real Talk per fare scattare il dissing : Sarebbe doverosa una premessa sul dissing. Cosa significa il termine, cosa rappresenta nel mondo del rap, chi ha dato vita al primo dissing nel mondo, chi si è dissato per primo in Italia et cetera et cetera. Ma ci sarebbe da scrivere un libro al riguardo e in questo momento divagheremmo troppo., E c'è sempre Wikipedia che può dare una mano, ...

Salvini cita Una frase di Mussolini - divampa la polemica : Matteo Salvini fa parlare di sé, certamente non una novità, ed accende feroci polemiche. Il tutto scaturisce stavolta da una frase postata sulla sua pagina Facebook in cui riporta un motto che fu caro a Benito Mussolini. Il post in questione recita la frase "Tanti nemici, tanto onore". Ad onor di verità storica, questa (ma anche altre frasi che vennero adottate nel famoso ventennio) non è una frase coniata dal duce, la paternità è di un ...

Aida Nizar/ Una fan si tatua la frase "adoro la mia vita" e il web insorge : Aida Nizar conquista gli italiani: una fan si tatua la sua frase "adoro la mia vita", ma il web insorge e scoppia la polemica. La replica della signora.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:22:00 GMT)

La frase razzista di Berlusconi su Fico e Balotelli : “Mi fa schifo Una che va con un n…” : Dal filmato girato di nascosto col cellulare dall'ex showgirl Marystell Polanco e annesso agli atti del processo Ruby - ter. un altro passaggio che inguaia Silvio Berlusconi. L'allora Presidente del Consiglio, commentando la storia fra Raffaella Fico e Mario Balotelli, si lascia andare a una considerazione razzista.Continua a leggere

Temptation Island 2018/ Oronzo Carinola confessa : "Una frase di Valentina mi ha scioccato..." : Temptation Island 2018, lacrime di un fidanzato per una single del villaggio: chi avrà colpito nel segno? Ecco le prossime anticipazioni dal Magazine di Uomini e Donne.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:15:00 GMT)

“Una che va con un negro mi fa schifo”. In un video la frase choc di Berlusconi su Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del video ripreso di nascosto a villa San Martino (depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter) che ritrae Silvio Berlusconi mentre dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Un breve passaggio in cui Berlusconi viene inchiodato mentre pronuncia una frase razzista riferita a Mario Balotelli. La frase era già emersa dagli atti dell’inchiesta ma il video non era ...