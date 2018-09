Una casa ecologica per Fido

Il gatto porta a casa Una busta piena di droga : la polizia lo ringrazia su Twitter : E' successo a Bristol, dove il felino ha trovato un sacchetto pieno di una sostanza stupefacente, con tutta probabilità...

Esplosione in casa a Napoli : muore Una donna che aveva ricevuto lo sfratto - feriti i figli : 16.50 - Quando stamattina l'ufficiale giudiziario ha bussato per notificare lo sfratto, la donna poi morta nell'Esplosione dell'appartamento di Via Don Minzoni avrebbe minacciato di dar fuoco alla casa: non era la prima volta che lo faceva secondo la stampa locale. Anche uno dei due figli feriti, di 34 e 37 anni, aveva espresso nei giorni scorsi ai vicini di casa la sua forte contrarietà all'imminente sfratto.Verso le 11:30 di stamattina, ...

In fiamme nella notte Una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

CEVA/ Verso Una conclusione la sorte della Casa Albergo o ancora Una volta sarà rimandato il giudizio? : SERGIO RIZZO- La vicenda dura ormai da tre anni e vede protagonisti il Comune di CEVA patrocinato dallo Studio Alessandro Sciolla e Sergio Viale di Torino.e il gestore della struttura, della "Casa ...

Bolt si tratta bene in Australia - il giamaicano ha Una nuova casa extra lusso [GALLERY] : Usain Bolt compra casa in Australia, il giamaicano per la sua avventura calcistica si è accaparrato un attico extra lusso Usain Bolt si è dato al calcio. La stella dell’atletica, detentore del record mondiale dei 100 metri, è volato in Australia per partecipare al campionato con il Central Coast Mariners Football Club. L’entusiasmo del giamaicano è alle stelle e per l’occasione Bolt ha deciso di acquistare una villa extra ...

F1 – Dagli ordini di scuderia alle novità in casa Ferrari - Arrivabene perde la pazienza : “sarò chiaro Una volta per tutte” : Maurizio Arrivabene tra addii, nuovi arrivi e qualche critica di troppo: le parole sincere e dure del team principal Ferrari in conferenza a Singapore E’ terminata la prima giornata di prove a Singapore: Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 davanti a tutti, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel non è riuscito a portare a termine tutta la sessione di prove a causa di un contatto con le barriere che ha costretto i suoi ...