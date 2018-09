wired

: Un maxi ombrello per proteggere i viaggi nello Spazio #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Un maxi ombrello per proteggere i viaggi nello Spazio #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di martedì 18 settembre 2018) Un, capace di schermare sonde spaziali dal calore che si sviluppa quando “bucano” l’atmosfera terrestre. Si chiama Adept, da Adaptable Deployable Entry Placement Technology, ed è lo scudo termico più evoluto mai sviluppato dalla Nasa. Composto da un spesso strato di fibre di carbonio intrecciate e montate su un telaio flessibile, potrebbe essere facilmente caricato su un vettore spaziale e consentire il rientro di campioni da altri pianeti, Marte in primis. È ora in fase di test in piccola scala, ma potrebbe presto essere realizzato con un diametro enorme in prospettiva disempre più lunghi e impegnativi. Ecco com’è fatto in questo video, appena diffuso dall’Agenzia spaziale americana. (Nasa) UnperWired.