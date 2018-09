Un governo senza autonomia rischia grosso

Grecia : leader Nd Mitsotakis - obiettivo mio governo sarà ridurre tasse e presenza statale : ...58 - , Agenzia Nova, - L'obiettivo di Nuova democrazia , Nd, , una volta che sarà al governo del paese, rimarrà quello di tagliare le tasse e di ridurre la presenza dello Stato nell'economia greca. ...

Lezzi : senza reddito cittadinanza problemi seri per il governo : Il Movimento 5 Stelle non molla sul reddito di cittadinanza e anzi rilancia. «Se dovesse saltare il reddito di cittadinanza sarebbe proprio il governo ad avere dei problemi».Barbara Lezzi, ministro ...

La ministra Lezzi : senza reddito di cittadinanza l'intero governo può avere problemi : ROMA - 'In manovra non transigerò sul reddito di cittadinanza, e non solo per il Sud. Su questo Tria ci deve ascoltare. Non si tratta di far cadere il ministro dell'Economia, se dovesse saltare il reddito di cittadinanza l'intero governo avrebbe dei problemi'. Lo dice la ministra Barbara Lezzi a Radio anch'io . E aggiunge: 'Noi non diciamo tutto e subito, ci ...

La battaglia dei droni è senza soldi. E il governo la sospende : La chiamavano la guerra dei droni. Una sfida a tutto campo per aggiudicarsi una commessa da 766 milioni di euro, quanti ne occorrono per produrre nei prossimi 20 anni altrettanti velivoli a pilotaggio remoto. L'arma strategica del futuro, il controllo a tutto campo del territorio. Ma la missione "Difesa e sicurezza", missione che a molti grillini non piace, per ora è sospesa. Le risorse per finanziarla non ci sono.LA VICENDAPiaggio ...

Scuola - Toccafondi contro ministro Bussetti : ‘governo da Indietro tutta - senza il genio di Arbore’ : L’ex sottosegretario all’istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: ‘Governo e ministro dell’istruzione nostalgici dei tempi antichi’ ‘In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei ...

Sequestro fondi Lega - Conte : “No ripercussioni sul governo - ma sarà difficile fare politica senza soldi” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il Sequestro dei fondi della Lega deciso dal tribunale del riesame di Genova non avrà ripercussioni sul governo. Ma aggiunge: "Per un partito politico sarà difficile svolgere attività senza le risorse, bisogna prendere atto che è una difficoltà seria".Continua a leggere

Conti pubblici - la svolta del governo. Sì alle riforme senza sfidare l'Europa : Il nodo intorno a cui si sta discutendo nel governo - con le diverse posizioni di Lega, M5S e del ministro dell'Economia Giovanni Tria - è a che punto fissare l'asticella del deficit. Per Tria il ...

Conti pubblici - la svolta del governo. Sì alle riforme senza sfidare l’Europa : Ora che la legge di Bilancio è alle porte e i numeri della manovra vanno scritti nero su bianco, i due vicepremier si fanno più cauti. Dopo la svolta del leader della Lega Matteo Salvini che ha usato toni insolitamente più soft, è Luigi Di Maio a scegliere la linea della prudenza: «L’obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l’Europa...

La Libia lascia il governo senza parole : Ore 15.30 circa del primo lunedì di settembre: a Palazzo Chigi inizia il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. A Tripoli invece si spara. Ma nella riunione del governo italiano non se ne parla: non una parola, riferiscono più fonti di governo. Eppure il caos scoppiato in questi giorni in Libia tocca direttamente gli interessi italiani: quelli strategici in Africa, quelli legati ai flussi migratori. Ed è un caos ...

Rimborsi Celiachia - cosa cambia con i nuovi limiti/ Mercato senza glutine : le prossime mosse del governo : Celiachia, nuovi limiti ai Rimborsi per prodotti senza glutine. Ultime notizie Ministero della Salute, previste nuove fasce di età e differenze: ecco quali(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Sindacati : no tavolo Ilva senza governo : 17.33 Sull'Ilva, i Sindacati chiedono che il governo si impegni. "La trattativa con ArcelorMittal non è un fatto privato.Non faremo nessun incontro con Mittal se non ci sarà il governo", ha detto il segretario Uilm,Palombella. Anche dalla Fiom arriva uno stop:nessuna trattativa parallela con Mittal. Non intendiamo essere parte o vittime di quello che il ministro definisce un "delitto perfetto". Il governo indichi una soluzione, spiega una ...

Quella nave è come il governo : in stallo su tutto e senza timone : Roma Il caso nave Diciotti, trasformata in vascello fantasma ostaggio della confusione politica, è la perfetta metafora del governo grillo-leghista. Pronto a far propaganda su tutto, ma lacerato da pulsioni diverse e senza nessuno al timone.Un premier ci sarebbe, in teoria, e toccherebbe a lui dare la linea. Per questo faceva impressione, ieri, notare come nella lunga e verbosa intervista concessa al Corriere, in cui parlava di tutto un po' (da ...

Il governo vede arrivare la tempesta : “Senza la Bce - possibile l’aiuto russo” : Su fronte gialloverde riecheggia il mantra della stabilità del governo come antidoto all’attacco speculativo che, assicurano tutti, sta per scatenarsi contro l’Italia. Sicuri? È certo, giurano. Salvini dice che saranno i «poteri forti» a colpire perché «vogliono fermare l’esperimento italiano» del cambiamento. Accadrà in autunno, si prevede, ma l’e...