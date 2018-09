Un biglietto speciale con il Fuori Fiera ' VIOFF'

Roma. Al MAXXI fino a venerdì biglietto speciale a 7 euro : ROMA MAXXI – Ultima settimana per usufruire del biglietto speciale a 7 euro che consente di visitare le dodici mostre e progetti speciali in corso, fino a venerdi’ 31 agosto, con apertura straordinaria il giovedi’ fino alle 22.00. I visitatori possono scoprire le opere di oltre 40 artisti africani nelle mostre AFRICAN METROPOLIS. Una citta’ immaginaria (fino al 4 novembre) e road to justice (fino al 14 ottobre), che ...