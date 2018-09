Un bidone è per sempre – Vampeta | ectoplasma all’Inter e campione del mondo con il Brasile

calcioweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Marcos Andrè Batista Santos, in arte(dall’unione delle parole “vampiro” e “capeta”, cioè “diavolo”), può considerarsi unfortunato. Il suo nome era tra i 23 brasiliani che nel 2002 hanno conquistato il Mondiale in Corea e Giappone assieme a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, ecc. Il calciatore verdeoro ha totalizzato 41 presenze e 2 reti con la Seleçao. Arriva in Europa al PSV all’età di 20 anni, ma dopo poche stagioni sembra destinato a terminare la sua esperienza nel Vecchio Continente e a tornare in Sud America. Nel 1998 torna in, al Corinthians, dove vince in tre anni un Campionato ed un Mondiale per Club. Inizia ad entrare nel giro della Nazionale, con Luxemburgo che lo ritiene il più idoneo a raccogliere l’eredità di Dunga.ha un buon rendimento e viene notato dall’Inter, ...