Tutti i vincitori degli Emmy 2018

Visioni dal Mondo - Tutti i vincitori : Lorenza Indovina , madrina di questa edizione del Festival ha condotto la cerimonia di chiusura e di premiazione del concorso rivolto ai cineasti italiani "Storie dal Mondo Contemporaneo".

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...

Vela : Rolex Swan cup - Tutti i vincitori : Campione del mondo della ClubSwan 50 è OneGroup, mentre il titolo iridato della Swan 45 Class va a Porron IX. Lo Swan 42 Mela vince l'Europeo di classe. La Rolex Swan è una regata biennale ...

IgNobel 2018 : Tutti i vincitori del premio che fa prima ridere e poi riflettere : L'IgNobel per l'Economia è andato a un gruppo di Canada, USA, Cina e Singapore per aver dimostrato che, in effetti, accanirsi con una bambola voodoo virtuale aiuta a sfogare le frustrazioni contro il ...

Venezia 2018 - Tutti i vincitori : il Leone d'Oro va a ROMA di Alfonso Cuaron : Si è chiusa la 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha visto il trionfo del regista Alfonso Cuaron con ROMA, premiato il con il Leone d'Oro. Di seguito, tutti i premi:

Tutti i vincitori della 75esima mostra d'arte cinematografica di Venezia : Agenzia Vista, Venezia, 08 settembre 2018 La sera delle premiazioni della 75a mostra del Cinema di Venezia, il Red Carpet con le giurie di tutte le sezioni e i possibili vincitori. La giuria...

Venezia 75 - il Leone d’oro (a Roma di Cuaron) e Tutti gli altri vincitori : Venezia 75 premia il cinema d’autore di Alfonso Cuaron, cresciuto di film in film, come il regista stesso ricorda, proprio nella culla del festival. Nell’anno del Metoo il suo Roma è un film di straordinaria sensibilità nel comprendere il cuore delle donne (tutte) e nel raccontare la difficoltà degli uomini nel rapportarcisi. E’ anche un film in bianco e nero che racconta molto bene la distanza tra ceti ed etnie, colmabile solo ...

Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate da Giusy Ferreri e Loredana Bertè a Negramaro e Nek : Sono stati svelati Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate nel corso della serata-evento finale che si è tenuta all'Arena di Verona lunedì 3 settembre 2018. Sul palco si sono esibiti alcuni degli artisti italiani ed internazionali in radio nei mesi estivi con una canzone apprezzata dal pubblico italiano e sono stati assegnati premi speciali prima del trofeo conclusivo assegnato alla Power Hit dell'Estate 2018. Ad aggiudicarsi il ...

MTV Video Music Awards 2018 : Tutti i vincitori : Si sono tenuti al Radio City Music Hall di New York gli MTV Video Music Awards 2018. Questa è la 35esima edizione per uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della Musica, che non solo decreta gli artisti dell’anno ma li fa anche esibire in quello che è da sempre un grandioso show. E così, anche ieri sera, si sono potute ammirare performance travolgenti, come quella di Jennifer Lopez, vincitrice del Michael Jackson Video Vanguard ...

Tutti i vincitori dei talent show della stagione 2017-2018 : Da Amici a X Factor passando per Masterchef: vi presentiamo i protagonisti che hanno trionfato nell'ultimo anno sul piccolo schermo.

Tutti i vincitori dei reality show della stagione 2017/2018 : Pechino Express, GF, GFVip, L'Isola dei Famosi: raccontiamo i protagonisti che hanno trionfato nell'ultima stagione dei reality più seguiti del piccolo schermo TV.

'Miss Siculiana' - proclamata la più bella : Tutti i vincitori e le vincitrici - fotogallery - : La manifestazione, inserita nel cartellone degli spettacoli estivi di Siculiana , ha visto la partecipazione di numerose ragazze in viaggio da più parti della provincia di Agrigento che hanno ...