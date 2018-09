Turchia | dramma in autostrada | pullman sbanda e cade nel dirupo | almeno 7 morti e 29

fanpage

Sfiorato il dramma nel #WRC. In #Turchia la #C3 di #Breen è stata distrutta dalle fiamme... Le #donne costituiscono quasi la metà dei siriani che si trovano sotto protezione temporanea in #Turchia. Ma oltre alle…

(Di martedì 18 settembre 2018) Sul mezzo viaggiavano 33 passeggeri e 3 membri della compagnia di trasporti, vale a dire l'autista e due hostess. Per motivi da accertare, ilhato ed è finito fuori strada,ndo in unsottostante dove si è rovesciato su un fianco. Sei persone sono state dichiarate morte sul posto, un'altra in ospedale.