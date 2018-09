Tunisia-Italia | il caso dei pescatori di Zarzis e la politica dei rimpatri

Volley - Mondiali 2018 : Slovenia-Belgio 3-2 pirotecnico nel girone dell’Italia! La Serbia lascia un set alla Tunisia - ok Iran : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando tra Italia e Bulgaria. Non sono mancati i colpi di scena in attesa di USA-Russia e Italia-Argentina in programma questa sera. SLOVENIA vs BELGIO 3-2 (22-25; 21-25; 25-19; 25-23; 15-13), Pool A a Firenze Partita pazzesca nel girone dell’Italia, lo scontro diretto tra due formazioni che sulla carta dovrebbero contendere il primato in classifica ...

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter Diciotti - 61% degli italiani sta con Salvini : Verrà applicato l’accordo già esistente che prevede il trasferimento con i voli organizzati dalla Direzione immigrazione della polizia: due alla settimana per 40 posti ciascuno, con relativa scorta a bordo. I primi partiranno nelle prossime ore

Migranti - altri 100 arrivi a Lampedusa. La Tunisia ferma 9 jihadisti diretti in Italia. Alert per un gommone con 150 a bordo che non si trova : Undici tunisini si rifiutano di salire sull'Aquarius e arrivano a Lampedusa con una motovedetta. altri 114 soccorsi da Malta. Le autorità tunisine fermano 15 persone in procinto di imbarcarsi

Terrorismo - fermati in Tunisia nove estremisti diretti in Italia : Le forze dell'ordine tunisine hanno arrestato a Biserta 15 persone tra i 21 ed i 39 anni in procinto di imbarcarsi su un gommone per raggiungere illegalmente le coste Italiane. Tra essi anche 9 ...

Migranti : nave con 40 a bordo rifiutata da Tunisia - Malta e Italia : Una nave tunisina, la Sarost 5, di proprietà di una compagnia del gas, ha tratto in salvo circa 40 Migranti al largo delle coste del proprio Paese, ma come riferisce il portale europeo InfoMigrants, non può farli sbarcare. "Né la Tunisia, né l'Italia, né Malta hanno acconsentito ad aprire i propri porti ai superstiti", si legge anche sul Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES). Questa mattina, secondo le ultime informazioni, ...

Docente universitario in Tunisia a 37 anni : “So che non potrò mai insegnare in Italia - dove non contano meritocrazia e curriculum” : Vedere tuo padre partire, sentire la sua mancanza per un anno e aspettare il suo ritorno. Senza sapere che in quel giorno ti sarà detta una verità che cambierà la tua vita per sempre. “Ci trasferiamo in Francia”, ed ecco che la tua vita di 16enne inizia a frantumarsi. Fare le valigie in fretta, perché il tempo che ti concederanno non sarà mai abbastanza per dire addio ai nonni, agli amici e ai luoghi della tua Napoli. In macchina la mamma ...