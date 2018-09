Truffa rimborsi Lega | 49 milioni di euro verranno prelevati a rate per sessant’anni

Truffa rimborsi Lega - depositato in Cassazione il ricorso contro il prelievo di 49 milioni : "Abbiamo depositato il ricorso in Cassazione", hanno detto i Legali della Lega. Il ricorso è contro la decisione del tribunale del Riesame di Genova, che lo scorso 6 settembre ha dato il via libera al sequestro dei 49 milioni di euro al Carroccio, derivanti dalla Truffa sui rimborsi elettorali.Continua a leggere

L'architetto Truffa un convento di suore chiedendo rimborsi per il ministero : L'architetto che truffava le suore. Suona come il titolo di un film, ma è l'accusa a Gianfranco Alaria, 65 anni, residente a Torino , denunciato dal parroco di Ponte San Nicolò , Padova, , legale ...

Risparmiatori Truffati - emendamento al Milleproroghe : “Rimborsi rapidi del 30% facendo domanda alla Consob” : Un rimborso versato direttamente dalla Consob, che si finanzia con i contributi dei soggetti vigilati. E’ la procedura prevista per i risarcimenti ai Risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie da un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Potranno rivolgersi all’authority per ottenere un ristoro “nella misura del 30% e con il limite massimo di 100mila ...

Fondi della Lega - confermato il sequestro per risarcire lo Stato dalla maxi Truffa sui rimborsi elettorali : Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei Fondi della Lega. Il tribunale ha dunque accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni ...

"Rimborsiamo canone Rai". Ma è l'ennesima cyber Truffa : Finte email dell'Agenzia delle Entrate per derubare gli utenti. Phishing e malware, le insidie della Rete

Email Truffa : attenti ai falsi rimborsi : Email truffa Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell'Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale ...

Truffa dei rimborsi - il Fisco avvisa : non cadete nella trappola : Ancora tentativi di Truffa su rimborsi fiscali a danno dei cittadini, sotto il falso nome dell’Agenzia delle entrate. È l’allarme lanciato in un comunicato dalla stessa Agenzia, che avvisa i contribuenti a non cadere nella trappola. “Attenzione alle mail Truffa inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate e che, corredate da una falsa notifica di “rimborsi fiscali”, in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei cittadini”. È ...

False ricette per avere rimborsi Asl : Truffa da 80 mila euro : Sottraevano ricette 'in bianco' da uno studio di un medico di base di Napoli. Poi, in un centro diagnostico, dopo averle compilate, sottoscritte e corredate di pareri medici specialistici - tutto ...