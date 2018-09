Tria stretto d' assedio da Di Maio ma anche da Salvini

agi

: @mgmaglie @luigidimaio Volevamo #Savona , #Tria in questo Governo ci sta stretto, purtroppo - aimar17582 : @mgmaglie @luigidimaio Volevamo #Savona , #Tria in questo Governo ci sta stretto, purtroppo - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: IL COMMENTO DI LA MALFA Vi spiego perché per Tria il sentiero della manovra è stretto - Michele_Arnese : IL COMMENTO DI LA MALFA Vi spiego perché per Tria il sentiero della manovra è stretto -

(Di martedì 18 settembre 2018) Alla fine la parola impronunciabile viene pronunciatase, sia chiaro, solo per esorcizzarla: dimissioni. Dimissioni del ministro Giovanni, l’uomo attorno al cui nome lo scorso maggio era stata trovata una faticosissima intesa dopo il “non possumus” di Sergio Mattarella nei riguardi di Paolo Savona. Dimissioni ma solo per escluderle, per carità. Ecco quindi Luigi Diarticola il movimento delle labbra per scandire la parola che potrebbe, se presa sul serio, avere conseguenze da terremoto sull’esecutivo. "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro”, dice, “ma voglio che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà". Tutti fermi sulle proprie posizioni Tradotto vuol dire che il reddito di cittadinanza ...