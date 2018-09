Tria | ridurre carico fiscale va ben oltre flat tax

Manovra 2019 - Tria : priorità ridurre tasse alla classe media : Investimenti pubblici, riduzione delle tasse sulla classe media e lotta alla povertà come priorità della Manovra 2019. Tra i due litiganti (Salvini e Di Maio) il terzo entra in campo a gamba tesa. Il terzo in questione sarebbe colui che alla fine i conti li deve far quadrare in questa Legge di bilancio: Giovanni Tria. Consulta lo speciale Legge di Bilancio 2019 E proprio il ministro dell’Economia in persona si pone come obiettivi prioritari, ...