Tria | non solo flat tax | riduzione fiscale per la classe media

Manovra - Giovanni Tria resta prudente nonostante Di Maio : "Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. "Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile".nonostante i malumori di Di Maio, il ministro dell'Economia ha rassicurato di nuovo l'Unione europea sul rispetto dei parametri: "Il ...

Manovra - Tria : misure non muteranno impegno riduzione debito : A dirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria durante un suo intervento al Forum di Bloomberg , che ricorda l'impegno dell'esecutivo "ad una legislatura di 5 anni" e punta ad " eliminare il gap ...

Vertice maggioranza - Conte : al centro crescita e sprechi. Tria non cede sul tetto del deficit : L'incontro è stato convocato dopo le tensioni, seppur minimizzate da entrambe le parti, tra i leader di Lega e M5s e il ministro dell'Economia e Finanze. E Tria non cede sul tetto del rapporto ...

Sovranismi contro : per l'Italia l'AusTria non è più amica. Moavero : "Sul doppio passaporto revanchismo anacronistico" : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà a Vienna per uno degli usuali incontri bilaterali proposto dalla Ministra degli Esteri austriaca. Lo rende noto la Farnesina. Il motivo: la legge allo studio per conferire il doppio passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina."Un'iniziativa - si legge in una nota - che incrina il clima di serenità e fiducia reciproca, che costituisce la ...

Manovra - Tria : deficit-PIL non oltre l'1 - 6%. E lo Spread scende : Continua la discussione sul deficit-PIL sulla legge di bilancio 2019. In vista della Manovra, il Ministro dell'economia Giovanni Tria ribadisce che non sarebbe disposto a far salire il deficit-PIL

Di Maio - paletti sulla manovra : «M5S non voterà condoni». E Tria : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...