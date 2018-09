Travolto e ucciso mentre attraversa la strada | è caccia al pirata

Lecce - 50enne scende dall'auto in panne : Travolto e ucciso da un altro automobilista : Incidente sulla superstrada per Maglie. Arcangelo Mario Grande ha abbandonato l'auto al centro della carreggiata ed è stato investito. Inutili i soccorsi

Milano - Travolto e ucciso nella notte da un tram in pieno centro : L'incidente in Porta Venezia: forse ha cercato di attraversare i binari, impossibile per il convoglio della linea 9 frenare in tempo

Carmelo Baglieri Travolto e ucciso da un camion a Ragusa : E' ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale mortale avvenuto stamattina tra via Archimede e via Carducci a Ragusa

Anziano Travolto e ucciso da un autocarro a Ragusa : Un uomo e' stato investito e ucciso mentre attraversava la strada tra via Archimede e via Carducci a Ragusa. Sul posto la Polizia Municipale.

Tragedia e mistero sull'A10 : uomo Travolto e ucciso da un'auto : Tragedia Un uomo, sembra un giovane di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso da un'auto sull'Autofiori, in direzione Francia, tra i caselli di Sanremo e Bordighera, verso le 20.30 e per motivi ...

Shock per Asia Sagripanti di The Voice of Italy dopo un grave incidente : Travolto e ucciso un ciclista : Asia Sagripanti di The Voice of Italy è sotto Shock dopo un grave incidente stradale. Secondo le notizie emerse, la giovane avrebbe travolto e ucciso un ciclista di 52 anni in provincia di Pordenone, precisamente ad Azzano Decimo. Sentita dalle forze dell'ordine per i chiarimenti di routine sull'accaduto, la giovane si sarebbe distratta alla guida a causa di una vespa, che sarebbe entrata nell'abitacolo andando a compromettere l'attenzione ...

Travolto e ucciso da un tram a Milano : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Un uomo ha perso la vita finendo sotto un tram, questa mattina poco dopo le cinque, in piazza Giovanni Battista Grassi, a Milano. L'incidente è avvenuto di fronte all'ingresso dell'ospedale Sacco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'autome

Catania - catturato Gaetano Fagone : aveva Travolto i vicini e ucciso una donna a Palagonia : Gaetano Fagone, cinquantadue anni, era in fuga dalla notte del 31 agosto dopo aver volontariamente travolto con un’auto un gruppo di vicini di casa a Palagonia (Catania). Nell’impatto una anziana donna è morta e altre sette persone sono rimaste ferite. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, da tempo era in lite coi vicini.Continua a leggere

Segrate - anziano in bicicletta Travolto e ucciso da un camion : Tragedia sulla strada alla rotonda di Segrate, al confine con Milano 2. Poco prima delle dieci del mattino di lunedì, un ciclista di 76 anni è stato investito e schiacciato dalle ruote di un tir, ...

Travolto e ucciso in bicicletta da un'auto guidata da guardia giurata : muore a 13 anni : Un tredicenne in bici è stato Travolto e ucciso da un'auto guidata da una guardia giurata verso le 15.30 fra Reggio Emilia e Cavriago, in un tratto di strada rettilinea alle spalle della zona ...

