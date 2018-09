Tragedia a San Vittore Olona | tenta di far esplodere palazzo e si uccide

Tragedia per un selfie a Sesto San Giovanni : 15enne precipita in una condotta di aerazione - muore dopo volo di 25 metri : Una ragazzata finisce in Tragedia in un centro commerciale: gruppo di giovani aveva raggiunto il tetto. Scoperti dai vigilantes, stavano scappando

Tragedia per un gioco a Sesto San Giovanni : 15enne precipita in una condotta di areazione - muore dopo volo di 25 metri : gioco tra ragazzi finisce in Tragedia in un centro commerciale di Sesto San Giovanni. Avevano raggiunto il tetto e stavano scappando dopo essere stati scoperti dai vigilantes. Per recuperarlo nella conduttura sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo alpino-speleologico

Tragedia del Raganello - il presidente del Parco del Pollino : esigenza di sicurezza in tutti i versanti : “La vicenda del Raganello pone l’attenzione sulla questione della sicurezza di altri versanti del Parco del Pollino, così come per altre aree protette. Limitatamente al solo Parco del Pollino, nel corso dell’incontro con il capo dipartimento della Protezione civile ho avuto modo di segnalare che si svolgono attività sportive non solo nelle gole del Raganello, anche nelle gole del fiume Lao, nella valle dell’Argentino, del ...

Crollo del ponte Morandi - notte di lavoro per i soccorritori in Val Polcevera : la Liguria si è svegliata pensando alla Tragedia di ieri : Dopo la riunione di ieri sera in Prefettura e le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte, la notte in Val Polcevera è trascorsa come la giornata per i soccorritori che si sono dati il cambio per la ...

“Stavamo facendo sesso - poi il sangue”. Porta una sconosciuta in camera - poi l’assurda Tragedia : Si era incontrati da poco, quasi per caso, presentanti da degli amici in comune che li avevano fatti incontrare. E aveva deciso di trascorrere la serata insieme, in un eccesso di alcolici e stupefacenti che li aveva visti perdere sempre più il controllo. A un certo punto i due avevano deciso di fare sesso e, una volta in camera, si erano abbandonati alle loro fantasie sadomaso. Purtroppo, però, le cose sono andate a fine nel peggiori dei ...

Tragedia in Calabria - attraversano i binari per andare a mare mentre passa il treno : morti due bimbi - gravissima la madre : Una terribile Tragedia sconvolge la Calabria e in modo particolare la comunità jonica della Provincia di Reggio Calabria: a Brancaleone, il paese “epicentro” della disastrosa alluvione del 1° novembre 2015 quando la linea ferroviaria jonica venne travolta dal maltempo. Proprio quel tratto di ferrovia oggi è protagonista di un altro dramma: nel pomeriggio due bambini, accompagnati dalla madre, stavano attraversando i binari per andare ...

Tragedia al centro di Milano : ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila. C’è anche ipotesi suicidio : Lunedì da horror in pieno centro a Milano, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) un ragazzo è precipitato da un edificio di piazza San Babila.La vittima è un 29enne, morto sul colpo, cadendo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un palazzo, come scrive Milano Today.L"allarme è stato dato ...

Tragedia di caccia : cade e parte colpo - muore sessantenne : Tragedia di caccia a Laterina . Un uomo di sessanta anni ha perso la vita in un campo isolato dove si era recato per abbattere cinghiali . Si tratta, dicono i carabinieri, di un incidente: il ...

Tragedia alle porte di San Severo : scontro auto-moto - c'è una vittima : Tragedia alle porte di San Severo , dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 , da via Lucera, . Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad ...

San Piero Patti - ME - : Tragedia questa mattina - nel paese nebroideo : questa mattina a San Piero Patti, una donna , la cui identità è ancora sconosciuta, è deceduta dopo essere caduta in un pozzo. L'incidente, si è verificato in contrada Valdoria, luogo nel quale dopo ...