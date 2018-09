Toscana Aeroporti - Giorgio De Lorenzi cooptato nel CdA : Toscana Aeroporti ha cooptato Giorgio De Lorenzi come amministratore non esecutivo, in sostituzione di Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens , dimessosi lo scorso 14 settembre. La cooptazione ...

Toscana Aeroporti - Eurnekian - Corporación America - lascia CdA. Risposta a incertezze su progetti per Firenze Peretola? : Perplessità e interrogativi in Toscana Aeroporti per le dimissioni dal Cda di Martin Eurnekian. Dimissioni motivate dall'intensificarsi di impegni lavorativi e professionali che non convincono , ma ...

Toscana Aeroporti smentisce quotidiano La Nazione su lavori scalo di Firenze : Nell'articolo pubblicato oggi sul quotidiano La Nazione dal titolo "Arriva la TAC per costruire l'aeroporto in casa" , viene scritto dall'autrice che "Enac ha suggerito a Toscana Aeroporti di fare i ...

Toscana Aeroporti - crescita a due cifre per utili e ricavi : Teleborsa, - Toscana Aeroporti ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con ricavi totali pari a 61 milioni di euro in aumento del 10,4% . L'Ebitda si è attestato a 15,4 milioni, +33,4%, e si confronta ...

Toscana Aeroporti - lavori di ampliamento all'Aeroporto Galilei di Pisa : Il management di Toscana Aeroporti ha presentato le opere di ampliamento dello scalo Galilei di Pisa realizzate nel corso della cosiddetta "Fase 0" , insieme al progetto di sviluppo dell'aeroporto, ...

Mataar Holdings 2 acquista il 25% della quota Corporacion America in Toscana Aeroporti : Gli Aeroporti toscani aprono la porta ai fondi di investimento degli Emirati Arabi Uniti . Ne dà notizia l'agenzia Reuters , annunciando che Maatar Holdings 2, controllata indirettamente da Investment ...

Toscana Aeroporti - il fondo sovrano di Dubai acquisisce il 25% della società presieduta dall’amico di Renzi : Il fondo sovrano del governo di Dubai ha acquisito il 25% di Corporation America Italia, la società che tramite Toscana Aeroporti gestisce gli scali di Firenze e Pisa. L’investimento è avvenuto attraverso Mataar Holdings 2, una società indirettamente controllata da Investment Corporation of Dubai, che ha raggiunto un accordo con Dicasa Spain, il socio unico della Corporacion America Italia del magnate argentino Eduardo Eurnekian. Toscana ...

Toscana Aeroporti ed ENAC presentano Autismo - in viaggio attraverso l'aeroporto : Teleborsa, - Giovedì 12 luglio alle ore 12.30 presso la "Sala CdA" della Camera di Commercio di Firenze, entrata da Piazza Mentana, si terrà la presentazione del progetto "Autismo, in viaggio ...