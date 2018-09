Torquati-Ribera | chiediamo riqualificazione area giochi Largo Sperlonga

romadailynews

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – "Oggi abbiamo presentato un atto, che porteremo fuori sacco domani in Consiglio municipale, per porre fine allo stato di abbandono dell'di. Con l'attola definizione patrimoniale dell', ma anche degli interventi di". "Nonche' la possibilita' anche per i volontari di occuparsene. La sicurezza dei territori e l'integrazione sociale passano anche per lae il decoro dei beni comuni: per questo speriamo che l'Aula di via Flaminia discuta il testo e lo voti favorevolmente". Cosi' in un comunicato i Consiglieri del Pd del Municipio XV.