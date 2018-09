Tornano gli appuntamenti con l' Agorà della Scienza e si parla di matematica e la sua

Basket – Qualificazioni World Cup 2019 : Italia seconda in classifica - gli azzurri Tornano in campo a fine novembre : Nazionale A: FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. azzurri secondi in classifica. Lituania qualificata al Mondiale. Italia-Lituania il 29 novembre e Polonia-Italia il 2 dicembre Con un volo mattutino su Roma, la Nazionale ha lasciato l’Ungheria. Il raduno, iniziato il 25 agosto a Pinzolo, si è chiuso con due vittorie importanti sulla via che porta al Mondiale del prossimo anno. Gli azzurri, ancora saldamente al secondo posto del Gruppo ...

Napoli-Parma - Tornano i biglietti a prezzi popolari : NAPOLI - tornano popolari i prezzi dei biglietti dello stadio San Paolo per Napoli-Parma , in programma il 26 settembre. I tifosi azzurri avevano infatti inscenato una dura protesta per il caro-...

J-AX/ Video - "ho fatto pace col mio primo socio : Tornano gli Articolo 31". E Fedez? (Wind Summer Festival) : J-AX, i fan si chiedono ancora perché abbia deciso di interrompere il sodalizio con Fedez. Il cantante torna alle origini e si prepara a una nuova giovinezza. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : clamoroso a Ruse - il Brasile crolla contro l’Olanda! Gli orange Tornano grandi - tonfo dei Campioni Olimpici : Ha del clamoroso quanto successo a Ruse (Bulgaria) nella tornata di incontri odierna della pool B dei Mondiali 2018 di Volley. Il Brasile, campione olimpico, è stato infatti sconfitto dall’Olanda 3-1 (21-25 25-20 25-20 25-21) in un match nel quale i verdeoro, dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo parziale, hanno dovuto arrendersi all’ardore degli olandesi che, soprattutto sotto il profilo delle motivazioni, hanno fatto ...

Cast e personaggi di BoJack Horseman 5 - gli animali antropomorfi Tornano su Netflix dal 14 settembre : Il Cast e personaggi di BoJack Horseman 5 debuttano su Netflix dal 14 settembre. L'irriverente serie animata, creata da Raphael Bob-Waksberg e disegnata dalla fumettista Lisa Hanawalt, è ambientata in una realtà alternativa in cui gli uomini convivono con animali antropomorfi. La serie ha debuttato nel 2015 ed è stata elogiata dalla critica, che l'ha definita un'intelligente parodia provocatoria sull'ipocrisia e la stupidità dello star system ...

Da Euronics riTornano gli “Sconti online” con diversi smartphone Android in offerta : Da Euronics ritornano gli "Sconti online", validi online fino al 28 settembre. Siete un po' curiosi di scoprire quali saranno gli smartphone in offerta? L'articolo Da Euronics ritornano gli “Sconti online” con diversi smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Tornano gli Ig Nobel : i premi alla scienza tutta da ridere : Manca poco e poi saranno annunciatigli Ig Nobel, la parodia dei premi Nobel che ogni anno celebra le ricerche scientifiche più improbabili e bizzarre per avvicinare il grande pubblico alla scienza con un tono ironico e scanzonato. La cerimonia di questa 28° edizione prenderà il via stasera, alla mezzanotte italiana, presso il Sanders Theatre dell’università americana di Harvard: a consegnare i premi e a distribuire strette di mano ai ...

Juve - Tornano Dybala e i sudamericani. Ma si ferma Barzagli : Massimiliano Allegri ritrova pezzi di Juventus in vista della partita di domenica con il Sassuolo allo Stadium. Sono rientrati a Torino anche gli ultimi sudamericani: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, ...

J-Ax : 'Gli Articolo 31 Tornano insieme - io e Jad abbiamo fatto pace' : Stavolta è tutto vero, gli Articolo 31 sono pronti a tornare insieme. Dopo anni di dissapori, J-Ax e Jad hanno fatto pace e si esibiranno sullo stesso palco a ottobre. L'annuncio arriva dal profilo ...

