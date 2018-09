Torino | quattro nemici al Var

Caos treni - problemi anche a Torino : ritardi di un’ora - quattro treni cancellati : Una mattina di Caos a Porta Susa e Porta Nuova fra ritardi , proteste e treni soppressi. Solo ieri pomeriggio un guasto alla linea elettrica ha provocato il Caos su tutta la linea con il convoglio ad alta velocità Roma-Firenze rimasto fermo quattro ore.Continua a leggere

Caos treni - tocca a Torino : ritardi fino a 70 minuti - quattro treni cancellati : ROMA. Non è finito il Caos nelle stazioni italiane dopo il venerdi nero c he ha visto ritardi soprattutto sull'alta velocità Roma-Firenze fino a 4 ore. Stamattina è Torino Porta Nuova, a partire dalle ...

Torino - quattro ore per una carta d'identità : la mia odissea tra i dannati dell'Anagrafe : Un incubo fare il documento per due bambini. Il racconto in prima persona: code, liti, indicazioni errate. E in attesa, sulle scale di via della Consolata, c'è pure una mamma che allatta