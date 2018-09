TIM | Sparkle rafforza la sua presenza in Asia

I vertici di TIM e Open Fiber da Conte a Palazzo Chigi : al centro banda larga e la cessione di Sparkle : La 'ricognizione' del Governo sulle tlc parte da Tim e Open Fiber i cui presidenti oggi sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal premier. Tra i temi affrontati si può supporre ci siano i diversi dossier aperti, dalla Rete allo sviluppo della banda larga , dalla cessione di Sparkle alla gara per le frequenze 5G, che è arrivata a quota 3,280 miliardi alla terza giornata di rilanci, importo al quale si aggiunge poco più di un ...

TIM mette in vendita Sparkle ma è scontro con Di Maio : Teleborsa, - TIM ha fatto appena in tempo ad avviare il processo di cessione dei cavi sottomarini di Sparkle che subito è arrivato l'altolà del vicepremier grillino Luigi Di Maio, che ha la delega per ...