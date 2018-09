TIM Party regala gadget del film Gli Incredibili e un viaggio a Barcellona

Mirabilandia. Oltre 3000 persone al primo Pigiamalandia Party al parco diverTIMenti romagnolo : ... un fantastico Contastorie per accompagnare gli ospiti più giovani nel magico mondo delle fiabe comodamente sprofondati in enormi cuscini, una Silent Disco di Pigiamalandia per i teenagers e una ...

Se siete clienti TIM da almeno cinque anni acquistare il Samsung Galaxy S9 fino al 6 ottobre vi converrà molto di più: gli iscritto a TIM Party, infatti, avranno la possibilità di portarsi a casa il top di gamma sudcoreano al prezzo scontato di 549.99 euro (in luogo degli 899.99 euro di listino, con un taglio di 350 euro esatti). La promozione prevede l'acquisto in un'unica soluzione (il pagamento rateale non è previsto)

TIM ha deciso di prorogare fino al 6 ottobre 2018 gli sconti di TIM Party per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6.

Quando Chiara Ferragni non c'è, Fedez e gli amici ballano. A poche ore dal fatidico sì, infatti, il rapper ha deciso di organizzare un pigiama party nella loro casa milanese, nel quartiere di CiyLife, sfruttando l'assenza della futura moglie, già a Noto per organizzare gli ultimi dettagli in vista del matrimonio. Così, dopo una serata tra giri in macchina e un pomeriggio-amarcord riguardando vecchi video, il cantante ha scelto di trascorrere la

Tra i regali di TIM Party sono stati aggiunti Chat senza limiti e/o Minuti illimitati verso tutti per 1 mese e un film su TIMVision (per clienti con linea fissa)

Al Bano e Romina - cena inTIMa a Roma Ostuni - quel pool party di Ilaria Tatò : Al Bar 83 dell'imprenditore Lillo Santomanco , legni chiari, aperitivi strepitosi e cenette modaiole, sotto l'abile regia del figlio Eugenio, laureato in Economia a pieni voti ma attivissimo nell'...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 vengono proposti in offerta da TIM ai clienti da almeno cinque anni registrati al programma TIM Party: i ribassi sono di rispettivamente 350 e 110 euro.

TIM ha deciso di sfruttare il programma TIM Party per regalare bonus settimanali del valore di 5 euro da usare con Asphalt 9: Legends

A poche settimane dall'apertura dell'evento Nintendo ha svelato oggi la propria line up per la Gamescom 2018, a cui parteciperà con un grande stand nella Hall 9 in cui sarà possibile vedere in azione e giocare alcuni degli attesissimi titoli in arrivo per Nintendo Switch. Le punte di diamante della line up non possono che essere rappresentate da Super Mario Party e Super Smash Bros. Ultimate