The Americans e The Handmaid’s Tale vincono ma non battono Il Trono di Spade agli Emmy

Ascolti TV | Giovedì 30 agosto 2018. Don Matteo 16.2% - Colpa delle Stelle 9.7%. Flop Rai4 con The Americans (0.5%) : Colpa delle Stelle Nella serata di ieri – 30 agosto 2018 – su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.824.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Colpa delle Stelle ha appassionato 1.626.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 853.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata del Battiti Live ha intrattenuto 1.029.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

The Americans 3 scompare dal palinsesto di Rai4 : solo un errore o dopo il finale della seconda stagione non ci sarà un seguito? : The Americans 3 andrà in onda oppure no? Nelle scorse settimane, Rai4 aveva annunciato l'arrivo della serie tv cult degli ultimi anni dalla prima alla quarta stagione senza pausa o, almeno, questo è quello che il pubblico aveva capito ma qualcosa non quadra. Sbirciando la guida tv della rete Rai di giovedì prossimo sembra che la serie non ci sarà e che il finale della seconda stagione andrà in onda oggi, 30 agosto, e lascerà tutti con il fiato ...

Il finale di The Americans 2 su Rai4 il 30 agosto con i Jennings in panico e un nuovo caso : Il finale di The Americans 2 è ormai all'orizzonte e questo significa che per il pubblico di Rai4 è arrivato il momento di salutare i Jennings e prepararsi alla terza stagione in onda per la prima volta in chiaro tra settembre e ottobre. L'appuntamento oggi, 23 agosto, è fissato con gli episodi 10 e 11 dal titolo "Doppio gioco" e "Possibile tradimento" in cui la coppia di spie sarà ancora al centro dei nuovi casi che scuoteranno ...

Giro di boa per The Americans 2 su Rai4 con i Jennings in un campo di addestramento : anticipazioni 16 agosto : Giro di boa per The Americans 2 che oggi, 9 agosto, tornerà in onda su Rai4 con gli episodi centrali di questa stagione aprendo di fatto la discesa verso il finale che dovrebbe andare in onda proprio a fine mese. La rete ha già promesso che manderà in onda anche la terza e quarta stagione in autunno e questo rincuora i fan che hanno accettato di buon grado questa sorta di maratona che sta rendendo i Jennings interessanti anche agli occhi di chi ...

In The Americans 2 Larrick è pronto a partire : quale sarà la sua missione? Anticipazioni 9 agosto : Continuano le indagini e le missioni sotto copertura di The Americans 2 che torna in onda oggi, 2 agosto, su Rai4 con gli episodi ancora inediti in chiaro. Ad andare in onda saranno gli episodi 4 e 5 della prima parte della seconda stagione e questo significa che, lontani dall'entusiasmante finale, i Jennings avranno delle nuove corse contro il tempo da fare. L'appuntamento è alle 21.15 con gli episodi “L’oppio dei popoli” e “L’accordo” in ...

The Americans 2 tra aggressioni e nuovi casi : i Jennings finiranno nei guai? Anticipazioni 2 agosto : The Americans 2 torna in onda su Rai4 per tenerci compagnia per tutto il mese di agosto con un doppio appuntamento settimanale per poi lasciare spazio alla terza stagione. Gli episodi della serie cult degli ultimi anni sono ancora inediti e il pubblico di Rai4 sta apprezzando questa sorta di maratona che la scorsa settimana ha regalato loro il finale della prima stagione e la première della seconda. Oggi, 26 luglio, l'appuntamento è fissato ...