Test di medicina 2018 | punteggi | risultati e graduatorie del Miur sul sito Universitaly

Legali - irregolarità in Test Medicina : ANSA, - CATANIA, 5 SET - "Migliaia di segnalazioni di presunte irregolarità ci sono arrivate nelle ore successive alle prove di accesso al corso di Medicina di più facoltà. Tra queste, c'è anche ...

Test medicina 2018 - dal Miur le risposte ai quesiti della prova : si prevede boom di ricorsi : Il Miur ha pubblicato online quesiti e soluzioni del Test di ammissione alla facoltà di medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019. Per molti dei 67mila candidati la prova è stata molto difficile, soprattutto per quanto riguarda le domande di logica e cultura generale. Già fioccano le minacce di ricorsi al Tar: ecco cosa fare in caso di irregolarità.Continua a leggere

Che cosa significa frattale - il termine che ha messo in crisi gli studenti al Test di Medicina 2018 : Uno dei due quesiti di cultura generale al Test Medicina 2018 riguardava il termine "frattale", che pare aver compiuto una vera e propria strage tra gli studenti. Ma che cosa significa il termine frattale e in quali conTesti si utilizza? Si tratta perlopiù di una parola usata in matematica, denominazione di particolari enti geometrici.Continua a leggere

Test di Medicina 2018 - ‘puntiamo a revisione del Test’ : risultati dei quesiti Miur : Ieri si son tenuti i Test di Medicina 2018, per l’accesso ai corsi di laurea a livello nazionale per l’anno accademico 2018-2019 e, sempre ieri, il Miur ha pubblicato le risposte ai quesiti. Si sono svolti, si precisa, i Test di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Oggi ci saranno i Test per Medicina Veterinaria. Le risposte corrette, per tutti i quesiti, quest’anno corrispondevano alla lettera A. In fondo, il pdf pubblicato ...

Test ingresso Medicina 2018 - la prova è più difficile : boom di 'copioni' : Per la cronaca, una chiedeva quale fosse la Costituzione vigente più antica tra quelle elencate, l'altra voleva sapere il significato del termine 'frattale'. Commissari attenti, ma non sempre E se ...

Test di medicina 2018 - ecco le soluzioni a tutti i quesiti : Il Ministero ha diffuso domande e risposte della prova di ammissione ai corsi di Laurea magistrale in medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria che si è svolta oggi

Test di Medicina : biscotti - Dna e frattali Il Miur pubblica le domande e le risposte : Le prime indiscrezioni in attesa della pubblicazione delle 60 domande (e risposte) da parte del Miur

Test medicina 2018 - le risposte alle domande : frattale - costituzione - Dna e biscotti : Quali quesiti sono usciti ai Test di medicina 2018? Secondo alcune indiscrezioni dei 67mila studenti impegnati nella prova di ammissione, le domande più difficili hanno riguardato il significato del termine frattale, la geometria non euclidea, il Dna e gli enzimi. Si attende la pubblicazione delle risposte sul sito del Miur.--Si è appena concluso per 67mila aspiranti universitari italiani il Test di ammissione alla facoltà di medicina dell'anno ...