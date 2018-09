Tesla - Il dipartimento di Giustizia Usa indaga sui tweet di Musk

quattroruote

(Di martedì 18 settembre 2018) Nuovi guai giudiziari in vista per Elon. Ildidegli Stati Uniti, secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, avrebbe infatti avviato un'inchiesta penale, con l'accusa di frode, dopo icon cui il numero uno dellaha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto con per togliere l'azienda californiana dalla Borsa di New York.accusato di frode. L'indagine, avviata dall'ufficio del Procuratore federale degli Stati Uniti nel distretto settentrionale della California, è la diretta conseguenza di una citazione in giudizio con cui la Securities and Exchange Commission, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi, ha chiesto allamaggiori informazioni sul progetto di delisting annunciato daall'inizio di agosto e poche settimane dopo abbandonato. L'inchiesta sarebbe comunque alle fasi iniziali. ...