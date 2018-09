Terribile schianto in scooter | Matteo muore a 18 anni dopo due mesi di coma

Terribile schianto contro una recinzione : trovato morto un ragazzo di Magione : Un altro Terribile incidente stradale è andato a consumarsi lungo le carreggiate della nostra penisola in queste ultime ore. A perdere la vita nel sinistro è stato un ragazzo di soli 23 anni: si chiamava Nicola Battaglini e nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che collega le localita' di Mugano e Montebuono di Magione in provincia di Perugia [VIDEO] è andato a schiantarsi con la sua automobile contro una recinzione . Le ...

Terribile schianto contro una recinzione : trovato morto un ragazzo di Magione : Un altro Terribile incidente stradale è andato a consumarsi lungo le carreggiate della nostra penisola in queste ultime ore. A perdere la vita nel sinistro è stato un ragazzo di soli 23 anni: si chiamava Nicola Battaglini e nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che collega le località di Mugano e Montebuono di Magione in provincia di Perugia è andato a schiantarsi con la sua automobile contro una recinzione . Le dinamiche Sono ancora ...

Roma - Terribile incidente sulla via del Mare : schianto contro un'auto - morto motociclista : terribile incidente questa mattina sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista di 49 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di...