Tennistavolo | Europei individuali Alicante 2018 | Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov

oasport

: #Tennistavolo, #Europei individuali #Alicante2018: Mihai #Bobocica e Niagol #Stoyanov esordiscono con due succe… - OA_Sport : #Tennistavolo, #Europei individuali #Alicante2018: Mihai #Bobocica e Niagol #Stoyanov esordiscono con due succe… - OA_Sport : #Tennistavolo, #Europei individuali #Alicante2018: Debora #Vivarelli in tabellone, cinque azzurri alle qualificazio… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Sono scattati con la prima giornata di qualificazione dei tornei di singolare glidiiniziati oggi ad, in Spagna: due successi per, una vittoria ed una sconfitta invece per Leonardo Mutti, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin, comunque ancora in corsa per un posto nei tabelloni principali. Nelle qualificazioni maschili Leonardo Mutti ha superato per 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, 11-7) il bulgaro Stanislav Golovanov, ma poi ha perso per 2-4 (11-6, 7-11, 5-11, 8-11, 11-8, 7-11) per mano del transalpino Can Akkuzu, mentreha superato prima lo scozzese Yaser Razouk per 4-0 (11-6, 11-6, 11-5, 11-2) e poi sempre per 4-0 (11-4, 11-5, 12-10, 11-8) il moldavo Andrei Putuntica, infineha avuto la meglio per 4-0 (11-4, 11-7, 11-6, 11-2) sul macedone Filip Mladenovski e per 4-3 (8-11, 11-8, 11-7, 11-5, ...