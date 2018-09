Tennis - Fognini e Cecchinato direttamente al secondo turno degli Open di S. Pietroburgo : ROMA - Al torneo di Tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini , che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne Tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per ...

Tennis - Open di Tokyo : sarà Giorgi-Wozniacki al secondo turno : TORINO - Impegno difficile domani per la Tennista azzurra Camila Giorgi agli Open di Tokyo , chiamata a vedersela con la numero due del mondo la danese Caroline Wozniacki . La 26enne di Macerata , ...

Novak Djokovic vince lo Us Open di Tennis : battuto in tre set Juan Martin Del Potro : Con la vittoria a Flushing Meadows, il suo 14esimo slam ,, è numero 3 al mondo in una classifica mondiale che vede Rafael Nadal davanti a Roger federer, seguito a sua volta da Djoko, Juan Martin Del ...

Tennis - il nuovo Ranking Atp dopo gli US Open : Il Ranking Atp è stato condizionato dalla grande vittoria di Djokovic agli US Open, salito al terzo posto del seeding dopo il trionfo di ieri Sono diverse le variazioni nella top-ten del Ranking Atp sempre guidata da Rafael Nadal, alla sua dodicesima settimana del settimo regno (la 189esima complessiva). Lo spagnolo con 8.760 punti è in vetta con 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic ...

Tennis - Us Open : il trionfo di Djokovic - Del Potro si arrende in tre set : Juan Martin Del Potro piange per l'occasione mancata: 'Ma se dovevo perdere, va bene che sia stato con Nole: è un amico', dice con la voce rotta dall'emozione all'epilogo della finale. E Nole Djokovic ...

Tennis - Us Open : Del Potro ko - terzo titolo per Djokovic : Novak Djokovic batte 6-3 7-6, 4, 6-3 Juan Martin del Potro e vince il suo terzo titolo degli Us Open. Per il 31enne serbo attuale n.6 al mondo è il 14esimo Slam vinto, il secondo di fila dopo Wimbledon. Il 29enne argentino n.3 in Atp rimane invece con un solo titolo del Grande Slam, quello degli Us Open del 2009 vinto contro Roger ...

Tennis - Us Open : Djokovic re a New York. Del Potro ko in tre set : Il futuro del Tennis è un uomo che viene dal passato. Novak Djokovic ha ricominciato a vincere il 2 luglio e non si è ancora fermato. Stanotte ha conquistato per la terza volta gli Us Open vincendo in ...

Tennis - Djokovic trionfa agli Us Open : 02.40 Novak Djokovic è tornato. Il serbo infatti, dopo aver vinto a giugno Wimbledon, si porta a casa il terzo trionfo sul cemento di Flushing Meadows battendo in finale l'argentino Juan Martin del Potro: 63 76 (4) 63 il punteggio in favore di Nole in tre ore e un quarto di gioco. Per Djokovic, fermo praticamente tutto il 2017 per problemi al gomito destro, si tratta del 14.mo Major: ai 3 Us Open si aggiungono i 6 Australian Open, il Roland ...

Diretta/ Us Open 2018 Del Potro Djokovic (3-6) finale streaming video tv : al serbo il primo set (Tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: la finale tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si gioca sull'Arthur Ashe domenica 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 22:00(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:01:00 GMT)

US Open – Clamoroso retroscena sulla furia di Serena Williams : ecco cosa ha fatto la Tennista nello spogliatoio : Clamoroso retroscena legato al post match della finale femminile degli US Open: Serena Williams avrebbe sfogato tutta la sua rabbia nello spogliatoio La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a ...

US OPEN 2018/ Finale Del Potro Djokovic diretta streaming video e tv : i precedenti e l'orario (Tennis) : diretta Us OPEN 2018, streaming video e tv: la Finale tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si gioca sull'Arthur Ashe domenica 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 22:00(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Us Open 2018/ Finale Del Potro Djokovic diretta streaming video e tv - orario della partita (Tennis) : diretta Us Open 2018, streaming video e tv: la Finale tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si gioca sull'Arthur Ashe domenica 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 22:00(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Serena Williams ha perso la finale degli US Open di Tennis contro Naomi Osaka : Naomi Osaka, giapponese di 20 anni, ha vinto il torneo singolare femminile degli US Open di tennis. che si gioca a New York ed è uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Osaka ha vinto in due set The post Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka appeared first on Il Post.

Tennis - Serena s arrabbia col giudice di sedia 'Ladro'. E perde gli Us Open : New York per la Williams è un torneo maledetto: non lo vince dal 2014, nel 2015 è stata sconfitta in semifinale da Roberta Vinci mentre tutto il mondo era pronto al Serena's Slam. Serena non perdona ...