Tennis | Fognini e Cecchinato direttamente al secondo turno degli Open di S Pietroburgo

Tennis - ranking ATP : Nadal comanda Fognini 13° : Tennis, ranking ATP senza alcun ribaltone durante la scorsa settimana, al comando sempre Nadal con Federer e Djokovic ad inseguire Nessuna variazione di rilievo nella top ten Atp con Rafael Nadal che per la 13esima settimana resta in vetta davanti a Roger Federer e Novak Djokovic. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri al numero 13 eguagliando il ‘best ranking’ del 2014. Alle sue ...

Tennis - Ranking ATP (10 settembre) : Novak Djokovic (n.3) scala la classifica - Fabio Fognini n.1 azzurro : Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel Ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di ...

Tennis Us Open - Fognini fuori - si arrende a Millman : Tennis I risultati in diretta Finisce al secondo turno lo Us Open di Fabio Fognini, ultimo azzurro rimasto nel tabellone. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 14 del mondo, si è arreso 6-1 4-6 6-4 6-1 in 2 ore e 35' a John Millman, australiano 55° nel ranking Atp. IL MATCH - L'inizio dell'azzurro è da incubo, un blackout da cui Fognini dà segnali di risveglio solo ...

Tennis - Us Open : l'Italia ormai è Fognini. LIVE : il match con Millman : Tennis I risultati in diretta L'ultimo superstite fra i Tennisti azzurri è Fabio Fognini, che oggi torna in campo, per il secondo turno, contro l'australiano John Millman. Tra il 31enne di Arma di ...

Tennis - Us Open : Seppi - Lorenzi - Sonego fuori - resta solo Fognini : Il ligure è virtualmente numero 12 del mondo, suo record personale, una posizione meglio del record stabilito il 31 marzo 2014,, come lo è stato Paolo Bertolucci nel 1973. Per mantenere questo ...

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : martedì 28 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini e Cecchinato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Esordio per Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton ...

Tennis - Ranking ATP (27 agosto) : Rafael Nadal sempre padrone - Fabio Fognini numero uno azzurro : Situazione immutata nella top10 del Ranking ATP sempre comandata dallo spagnolo Rafael Nadal. L’iberico può vantare poco meno di 3000 punti nei confronti di Roger Federer e questa situazione difficilmente cambierà alla fine dell’anno, a meno di crolli improvvisi del fenomeno di Manacor. In terza posizione c’è l’argentino Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi davanti ad un Novak Djokovic, ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell'ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Un'occasione che Fognini non deve sprecare, perchè un eventuale ko del numero due del mondo potrebbe davvero aprire spiragli clamorosi per il ligure e soprattutto tanti punti fondamentali in ottica ...

