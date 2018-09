Tennis | arriva la sospensione per l’arbitro Lahyani dopo il caso Kyrgios

Il Tennis arriva… nello spazio! Qualche problema di gravità - nonostante il ‘maestro’ del Potro : Juan Martin del Potro al servizio della Nasa, lo scopo è quello di giocare una partita di tennis nello spazio… Il tennista argentino Juan Martin del Potro, terzo nel ranking mondiale, ha dato alcuni consigli per l’allenamento e la partita di tennis nello spazio all’astronauta della Nasa, Drew Feustel, che prevede di giocare una sfida con i suoi compagni sulla stazione spaziale. Da New York, dove si giocheranno gli Us Open ...

Tennis : rivoluzione Davis - arrivano Finals : ... in Florida, le 144 federazioni nazionali presenti hanno infatti approvato la riforma destinata a trasformare in modo radicale la competizione a squadre maschile più antica e prestigiosa del mondo ...

Tennis - il tracollo di Serena Williams : a San Josè arriva la sconfitta peggiore in carriera : Serena Williams ko a San Josè contro la Konta, arriva la peggior sconfitta in carriera per la Tennista americana Serena Williams è crollata sotto i colpi di Konta nel torneo Wta di San Josè. La Tennista americana ha subito la sconfitta più pesante della sua gloriosa carriera, un 6-1 6-0 in 52 minuti che potrebbe lasciare il segno mentalmente sul suo graduale ritorno ad alti livelli. Le parole di Serena a fine gara, sono però confortanti, ...

Tennis - dove può arrivare Camila Giorgi? Talento cristallino - ora la sfida vera è di natura mentale : Gli ultimi quarti di finale raggiunti a Wimbledon hanno riacceso i riflettori su Camila Giorgi. La marchigiana di origini argentine, che è stata in grado di togliere un set a Serena Williams per la prima volta in quattro confronti, ha recuperato parecchio terreno in classifica mondiale, dove ora è al 35° posto. Aveva, la Giorgi, iniziato la stagione vicino alla centesima posizione mondiale: ciò che l’ha riportata in zone vicine al suo best ...