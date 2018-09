Temptation Island Vip | Ventura e Bettarini prima si chiamano amore poi si gelano

ilgiornale

: Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Il bellissimo resort dopo l'edizione classica di Temptation Island. #TemptationIslandVip - TemptationITA : Sono vestiti di bianco e nero e portano scompiglio tra le coppie... Sono i ragazzi e le ragazze single! Ecco un pic… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Lapuntata diVip parte con il botto. Ormai è chiaro che queste sei coppie faranno appassionare i telespettatori.E se sul web Valeria Marini è già diventata un idolo, nel villaggio sardo Simonae Stefanosi lanciano frecciatine a volontà. Non appena la conduttrice ha accolto sulla spiaggia i fidanzati,le è corso incontro urlandole un bel "ciao". Di tutta risposta lei ha lasciato andare un altrettanto "ciao", ma la fidanzata Nicoletta Larini sembra non averla presa benissimo. Tanto è che lapassa subito a salutare lei.Ma non finisce qui. Si va avanti nella presentazione dei tentatori e delle tentatrici. Bellissimi e bellissime. Da far perdere la testa. Simonalo sa e fa alcune battutine con le fidanzate diVip e ad un certo puntoesclama: "Simo, vuoi portartene qualcuno a casa?". ...