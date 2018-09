Temptation Island Vip | prima puntata diretta | il primo falò dei fidanzati

Temptation Island Vip : Valeria Marini e Ivan si sono baciati? : Valeria Marini ha tradito Patrick a Temptation Island Vip? Temptation Island Vip è iniziato da nemmeno un’ora che ha già iniziato ad appassionare il pubblico da casa. Merito di tale successo, come prevedibile, è tutto di Valeria Marini . La showgirl più stellare del piccolo schermo, come già si era potuto notare dalle anticipazioni mostrate a Uomini e Donne, è subito stata catturata dal tentatore Ivan . Un po’ per l’accento ...

Diretta Temptation Island Vip : Valeria Marini cade in tentazione con il single Ivan : Stasera, su Canale 5, andra' in onda la prima puntata di Temptation Island Vip, il reality dedicato al mondo dei sentimenti, che per l’occasione vede come protagonisti sei coppie appartenenti Direttamente e non al mondo dello spettacolo. La conduzione è stata affidata a Simona Ventura, mentre la location sara' la solita della versione “nip”, ovvero il resort Is Morus Relais, situato nella citta' di Santa Margherita di Pula Cagliari. Le coppie a ...