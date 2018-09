Temptation Island Vip | Betta e Nicoletta usciranno? | Anticipazioni 25 settembre

ilnotiziangolo

: Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Il bellissimo resort dopo l'edizione classica di Temptation Island. #TemptationIslandVip - TemptationITA : Sono vestiti di bianco e nero e portano scompiglio tra le coppie... Sono i ragazzi e le ragazze single! Ecco un pic… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)Vip25– Cosa succederà nella seconda puntata del reality? Abbiamo scoperto chenon tollererà oltre l’atteggiamento di Stefanorini. Per questo chiederà il confronto immediato.Vip ha già pronta la seconda coppia in uscita? Il tempo scorre veloce in Sardegna.Vip seconda puntata:25Il debutto del reality non è andato per il meglio per Fabio Esposito e Marcella Esposito, costretti ad uscire a pochi giorni dall’arrivo sull’isola. E con un bel nulla di fatto fra le mani, visto che lui avrebbe voluto fare la proposta di matrimonio alla fidanzata ed alla fine si è risolto tutto con una grande lite attorno al falò. Un’altra coppia però si potrebbe presto presentare in spiaggia per un bel faccia a faccia vicino al fuoco. Parliamo die ...