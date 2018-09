TEMPTATION ISLAND VIP 2018 Diretta e coppie | Ursula Bennardo in crisi | Sossio è

TEMPTATION ISLAND Vip - Ventura e Bettarini prima si chiamano amore poi si gelano : La prima puntata di Temptation Island Vip parte con il botto. Ormai è chiaro che queste sei coppie faranno appassionare i telespettatori.E se sul web Valeria Marini è già diventata un idolo, nel villaggio sardo Simona Ventura e Stefano Bettarini si lanciano frecciatine a volontà. Non appena la conduttrice ha accolto sulla spiaggia i fidanzati, Bettarini le è corso incontro urlandole un bel "ciao amore ". Di tutta risposta lei ha lasciato andare ...

Valeria Marini ha tradito Patrick Baldassari?/ In bagno con Ivan : cos'è successo? ( TEMPTATION ISLAND Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, la coppia riuscirà a superare il difficile scoglio del reality show di Canale 5? C'è curiosità di vedere come si comporteranno. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:50:00 GMT)

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ "Che uomo schifoso" : interviene la Marini ( TEMPTATION ISLAND Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO , la coppia sembra pronta a regalare grandi sorprese fin dalla prima puntata del reality show in onda su Canale 5 da stasera (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Ursula e Sossio a TEMPTATION ISLAND Vip : lei - “mi fai schifo” : Ursula e Sossio fanno scintille a Temptation Island Vip. Usciti da Uomini e Donne e insieme da cinque mesi, sembra che non riescano proprio ad andare d’accordo. Frecciatine e fulmini già fin dai primi minuti del reality, prima ancora della presentazione dei Tentatori e delle single. Temptation Island Vip metterà a dura prova il rapporto fra Ursula e Sossio , soprattutto dopo le parole di lei. Sossio il più apprezzato dalle single, Ursula ...

TEMPTATION ISLAND Vip 2018 - Sossio e Ursula ai ferri corti : «ti mando aff** mi comporto come mi pare» : Le sei coppie che partecipano a Temptation Island Vip 2018, in diretta su Canale 5, non si sono ancora separate e tra Sossio Aruta e Ursula è bufera. I due sembrano già ai ferri corti, prima litigano ...