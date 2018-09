Tecnologia | ecco come la terapia in realtà virtuale aiuta a curare le fobie più comuni

Spazio & Tecnologia : ecco l’app della NASA che fa scattare un selfie tra stelle e pianeti : La NASA ha voluto festeggiare in modo speciale i 15 anni dal lancio del telescopio Spitzer: lanciato il 25 agosto 2013, avrebbe dovuto funzionare per circa 3 anni, ma gode ancora di ottima salute e nel corso della sua missione ha catturato spettacolari immagini. Le straordinarie foto di Spitzer diventano lo sfondo dei selfie grazie a un’app sviluppata dalla NASA: basta posizionare il ritratto al centro di una cornice per inserirlo in un ...

Device per l'estate : ecco che la Tecnologia vuole accompagnarci anche in ferie : l'estate è l'occasione giusta per prenderci un po' di meritata vacanza, e per dire " anche se solo temporaneamente " addio al lavoro o allo studio. Ma è anche un periodo dell'anno che ci obbliga a non ...