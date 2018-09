Tar | stadio Crotone è utilizzabile

Atletica – Meeting internazionale Città di Padova : Shubenkov sTar del nuovo stadio : Meeting internazionale Città di Padova: Shubenkov 13.09 è la star del nuovo stadio Nel 32° Meeting internazionale Città di Padova, applausi per Sergey Shubenkov. Il fuoriclasse russo vola tra le barriere dei 110 ostacoli in 13.09 (+1.7), un crono di assoluto valore per il capolista mondiale dell’anno (12.92 in questa stagione) che si conferma ancora al top, dopo che agli Europei di Berlino si è dovuto accontentare dell’argento al ...

Quando Zidane disse : Il Tardini stadio più ostico d'Italia - Calcio : La celebre frase pronunciata un giorno da Zinedine Zidane , Pallone d'Oro, Campione del Mondo e d'Europa, Quando indossava la maglia della Vecchia Signora del Calcio italiano , 'Il campo del Tardini è il più ostico d'Italia, un catino in cui si avverte l'avversità del pubblico di casa', ...

Stadio Napoli - il Comune attacca : "Club moroso - non ci sono più margini per tratTare" : Intanto il presidente della commissione sport del Comune di Napoli, Carmine Sgambati, è pronto a convocare una riunione della commissione per venerdì in cui chiederà alla ragioneria del Comune tutti ...

Curva Nord proibita dai tifosi alle donne - Carolina Morace : 'VieTare a questi uomini di entrare allo stadio' : 'A chi chiede di riservare ai soli maschi i posti in prima fila in Curva andrebbe vietato l'ingresso allo stadio. Anche il sessismo è violenza'. È il commento di Carolina Morace, attuale allenatore ...

Reggio - Azione IdentiTaria : 'la situazione dello stadio Granillo rappresenta l'apice di una pessima amministrazione' : Lo sport in generale, e la Reggina in particolare, in città ha sempre rappresentato una forma di riscatto sociale non indifferente e vedere oggi una istituzione politica negligente anche su questo ...

Cesaro allo stadio per tifare la Juventus : la supersTar WWE con la maglia numero 7! [GALLERY] : La superstar della WWE Cesaro ha presenziato alla partita fra Juventus e Bayern Monaco, valevole per l’Interational Champions Cup: il wrestler è un grande tifoso dei bianconeri La prima uscita stagionale ‘di livello’ può far sorridere i tifosi della Juventus: i bianconeri, grazie ad una doppietta di Favilli, hanno steso il Bayern Monaco nella prima sfida dell’International Champions Cup. Particolarmente contento un ...

Stadio Roma - Cassazione : imprenditore Parnasi deve resTare in carcere : Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm/ Cassazione : "deve resTare in carcere" : Stadio Roma, Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm: l'imprenditore, al centro dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle, deve restare in carcere secondo la Cassazione(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:57:00 GMT)

CR7 - un bell'antidoto all'auTarchia e all'illogica 'dignità' - non solo allo stadio

CR7 - un bell’antidoto all’auTarchia e all’illogica “dignità” - non solo allo stadio : Roma. Se all’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus la Stampa, quotidiano di Torino e tuttora di famiglia (gli eredi Agnelli sono secondi azionisti), ha dedicato le prime sei pagine, il Sole 24 Ore ha quasi ignorato la notizia. Eppure un campione, ed un brand mondiale, come CR7 non solo servirà a